Имущество в налоговом залоге: нужно ли разрешение налоговиков на его отчуждение

Налоговая объяснила особенности отчуждения имущества, находящегося в налоговом залоге.

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Налоговая служба в Полтавской области сообщает, нужно ли разрешение налоговиков на отчуждение имущества, находящегося под налоговым залогом.

Указывается, что налогоплательщик может отчуждать имущество, находящееся под налоговым залогом, только с согласия контролирующего органа, а также в случае, если контролирующий орган в течение десяти дней с момента получения от налогоплательщика соответствующего обращения не дал ответа о предоставлении (или не предоставлении) согласия.

В случае, если под налоговым залогом находится только готовая продукция, товары и товарные запасы, налогоплательщик может отчуждать такое имущество без согласия контролирующего органа по ценам, не ниже обычных.

Средства от такого отчуждения должны быть направлены в полном объеме на выплату заработной платы, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и/или погашение налогового долга.

Согласно пункту 92.4 статьи 92 Налогового кодекса №2755-VI не требуется согласие контролирующего органа на отчуждение в процессе приватизации государственного или коммунального имущества, входящего в состав единого имущественного комплекса государственного или коммунального предприятия, если договором купли-продажи объекта приватизации предусмотрено обязательство покупателя по погашению в полном объеме суммы налогового долга, в связи с которым возникло право налогового залога, не позднее шести календарных месяцев с даты перехода права собственности на объект приватизации.

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