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У Реєстрі збитків запустили Систему обліку немайнової шкоди – Шмигаль

15:34, 15 квітня 2025
За словами очільника Уряду, у Реєстрі збитків вже відкрито 9 категорій, за якими українці можуть подавати заяви.
У Реєстрі збитків запустили Систему обліку немайнової шкоди – Шмигаль
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Державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного агресором, доповнили Системою обліку інформації про немайнову шкоду. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль за результатами засідання Кабміну 15 квітня.

«Насамперед ідеться про депортації українців, вбивства росіянами мирних людей, про зниклих безвісти за особливих обставин. Система буде інтегрована з іншими реєстрами та базами й перебуватиме у віданні Міністерства соціальної політики», — пояснив Денис Шмигаль.

За словами Прем’єра, важливим напрямом співпраці Уряду з міжнародними партнерами є залучення російських заморожених активів для відновлення та зміцнення України.

«Ми послідовно втілюємо в життя принцип «Росія заплатить». Формуємо міжнародний компенсаційний механізм, у межах якого вже функціонує Реєстр збитків. У ньому відкрито 9 категорій, за якими українці можуть подавати заяви», — зазначив він.

Водночас за словами Дениса Шмигаля, зараз йде робота над тим, щоб до кінця року були відкриті усі 45 категорій Реєстру збитків.

Ще одне важливе рішення, прийняте сьогодні на засіданні Уряду спрямоване на посилення стійкості держави та продовження реформи державного резерву.

Як повідомив Прем’єр-міністр, Кабінет Міністрів затвердив Положення про Державне агентство з управління резервами, що визначає правові підстави його роботи. Зокрема документом прописано завдання Агентства, функціонал, права та обов’язки.

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війна Денис Шмигаль реєстр збитків

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