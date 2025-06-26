КСУ присоединился к проведению V Всеукраинских студенческих соревнований по конституционному правосудию

Участники обсудили актуальные проблемы защиты Конституции Украины в условиях военной агрессии, ключевые вызовы и перспективы дальнейшего развития национальной модели конституционализма в контексте европейской интеграции.

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Конституционный Суд Украины присоединился в качестве соорганизатора к проведению V Всеукраинских студенческих соревнований по конституционному правосудию, которые состоялись 20–21 июня во Львове при поддержке Координатора проектов ОБСЕ в Украине. Об этом сообщил официальный сайт КСУ.

В мероприятии приняли участие судьи Конституционного Суда Украины Оксана Грищук, Василий Лемак, Алла Олийнык и Сергей Резник.

Соревнования были проведены в рамках Львовского конституционного конгресса, который также включал две панельные дискуссии:

– «Интерпретационные дилеммы: защита национальной безопасности, конституционная демократия и принцип социального государства» (модератор — Александр Водянников);

– «Конституция Украины: переосмысление наследия и формирование видения будущего» (модератор — профессор Елена Бориславская). В дискуссии приняли участие судьи Конституционного Суда Украины и приглашенные участники.

Участники обсудили актуальные проблемы защиты Конституции Украины в условиях военной агрессии, ключевые вызовы и перспективы дальнейшего развития национальной модели конституционализма в контексте европейской интеграции.

Судьи Конституционного Суда Украины подчеркнули важность вовлечения молодежи в профессиональное обсуждение вопросов конституционного правосудия. Они отметили, что формирование правовой общины, которая глубоко владеет знаниями в сфере конституционализма и разделяет фундаментальные ценности демократического общества и верховенства права, является необходимым условием устойчивого развития Украины как правового, демократического и суверенного государства.

Фото: ccu.gov.ua

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