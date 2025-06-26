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КСУ долучився до проведення V Всеукраїнських студентських змагань з конституційного правосуддя

18:19, 26 червня 2025
Учасники обговорили нагальні проблеми захисту Конституції  України в умовах воєнної агресії, ключові виклики та перспективи подальшого розвитку національної моделі конституціоналізму в контексті європейської інтеграції.
КСУ долучився до проведення V Всеукраїнських студентських змагань з конституційного правосуддя
Фото: ccu.gov.ua
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Конституційний Суд України долучився як співорганізатор до проведення V Всеукраїнських студентських змагань з конституційного правосуддя, що відбулися 20–21 червня у Львові за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні. Про це повідомив офіційний сайт КСУ.

Участь у заході взяли судді Конституційного Суду України Оксана Грищук, Василь Лемак, Алла Олійник та Сергій Різник.

Змагання були проведені в межах Львівського конституційного конгресу, який також охопив дві панельні дискусії: «Інтерпретаційні дилеми: захист національної безпеки, конституційна демократія та принцип соціальної держави» (модератор Олександр Водянніков) та «Конституція України: переосмислення спадщини та формування візії майбутнього» (модератор проф. Олена Бориславська).  Участь у дискусії взяли судді Конституційного Суду України та запрошені учасники.

Учасники обговорили нагальні проблеми захисту Конституції  України в умовах воєнної агресії, ключові виклики та перспективи подальшого розвитку національної моделі конституціоналізму в контексті європейської інтеграції.

Судді Конституційного Суду України підкреслили важливість залучення молоді до фахового обговорення питань конституційного правосуддя. Вони наголосили, що формування правничої спільноти, яка ґрунтовно володіє знаннями у сфері конституціоналізму та поділяє фундаментальні цінності демократичного суспільства і верховенства права, є необхідною передумовою сталого розвитку України як правової, демократичної та суверенної держави.

Фото: ccu.gov.ua

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