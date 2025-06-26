$15000 за подорож в ЄС – двох киян судитимуть за нелегальний виїзний сервіс

У Києві судитимуть організаторів схеми незаконного переправлення військовозобов’язаних до ЄС через Молдову.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Прокуратура направила до суду обвинувальний акт проти двох 27-річних киян, які організували канал незаконного переправлення військовозобов’язаних через кордон України до країн ЄС через Молдову. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

За даними слідства, за $15 000 зловмисники пропонували чоловікам виїхати з України до Молдови, а звідти – до країн Євросоюзу. «Клієнти» мали сісти на автобус у Вінниці, який перевозив їх через кордон. Додатково за $500 організатори забезпечували проїзд із Києва до Вінниці в обхід блокпостів, де перевіряють документи. Гроші переправляли через банківські комірки, щоб уникнути прямого контакту.

Обвинувальний акт передано до суду. У разі визнання вини обвинуваченим загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі за ч. 3 ст. 332 КК України (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.