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$15000 за подорож в ЄС – двох киян судитимуть за нелегальний виїзний сервіс

20:43, 26 червня 2025
У Києві судитимуть організаторів схеми незаконного переправлення військовозобов’язаних до ЄС через Молдову.
$15000 за подорож в ЄС – двох киян судитимуть за нелегальний виїзний сервіс
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Прокуратура направила до суду обвинувальний акт проти двох 27-річних киян, які організували канал незаконного переправлення військовозобов’язаних через кордон України до країн ЄС через Молдову. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

За даними слідства, за $15 000 зловмисники пропонували чоловікам виїхати з України до Молдови, а звідти – до країн Євросоюзу. «Клієнти» мали сісти на автобус у Вінниці, який перевозив їх через кордон. Додатково за $500 організатори забезпечували проїзд із Києва до Вінниці в обхід блокпостів, де перевіряють документи. Гроші переправляли через банківські комірки, щоб уникнути прямого контакту.

Обвинувальний акт передано до суду. У разі визнання вини обвинуваченим загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі за ч. 3 ст. 332 КК України (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон).

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суд Київ ЄС кордон

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