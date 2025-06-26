Україна повернула з полону групу воїнів ЗСУ, Нацгвардії та ДПСУ

В Україну повернулися воїни, які понад три роки були в полоні.

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Україна провела черговий етап обміну полоненими відповідно до Стамбульських домовленостей, повернувши додому групу захисників, зокрема молодих воїнів віком до 25 років і тих, хто має поранення чи проблеми зі здоров’ям. Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Серед звільнених – військовослужбовці Збройних Сил України (Військово-морські сили, Сухопутні війська, Десантно-штурмові війська, Сили територіальної оборони), а також бійці Нацгвардії та Держприкордонслужби. Більшість із них перебували в полоні понад три роки, зокрема з часів оборони Маріуполя. Наймолодшому захиснику, визволеному з полону, 24 роки – він потрапив у неволю у 21 рік під час боїв за Маріуполь у 2022 році. Найстаршому – 62 роки. Серед звільнених є офіцери та нацгвардійці, які охороняли Чорнобильську АЕС.

Звільнені воїни, які захищали Україну на Донецькому, Харківському, Луганському, Херсонському, Київському та Сумському напрямках, пройдуть медичний огляд, отримають фізичну та психологічну реабілітацію, а також належні виплати за весь час перебування в полоні.

Президент Володимир Зеленський підтвердив успіх обміну: «Продовжуємо обміни, іще один етап. Сьогодні повертаються воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Більшість із них були в полоні з 22-го року. Робимо все, щоб знайти кожного, перевірити інформацію щодо кожного прізвища. Маємо повернути всіх наших додому. Дякую кожному, хто допомагає нам у цьому».

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