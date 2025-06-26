Украина вернула из плена группу воинов ВСУ, Нацгвардии и ГПСУ

В Украину вернулись воины, которые более трех лет были в плену.

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Украина провела очередной этап обмена пленными в соответствии со Стамбульскими договоренностями, вернув домой группу защитников, в частности молодых воинов в возрасте до 25 лет и тех, кто имеет ранения или проблемы со здоровьем. Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Среди освобожденных - военнослужащие Вооруженных Сил Украины (Военно-морские силы, Сухопутные войска, Десантно-штурмовые войска, Силы территориальной обороны), а также бойцы Нацгвардии и Госпогранслужбы. Большинство из них находились в плену более трех лет, в частности со времен обороны Мариуполя. Самому молодому защитнику, освобожденному из плена, 24 года - он попал в плен в 21 год во время боев за Мариуполь в 2022 году. Самому старшему - 62 года. Среди освобожденных есть офицеры и нацгвардейцы, которые охраняли Чернобыльскую АЭС.

Освобожденные воины, которые защищали Украину на Донецком, Харьковском, Луганском, Херсонском, Киевском и Сумском направлениях, пройдут медицинский осмотр, получат физическую и психологическую реабилитацию, а также надлежащие выплаты за все время пребывания в плену.

Президент Владимир Зеленский подтвердил успех обмена: «Продолжаем обмены, еще один этап. Сегодня возвращаются воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы. Большинство из них были в плену с 22-го года. Делаем все, чтобы найти каждого, проверить информацию по каждой фамилии. Должны вернуть всех наших домой. Спасибо каждому, кто помогает нам в этом».

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