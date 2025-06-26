Практика судов
  1. Публикации

В Верховной Раде зарегистрировали законопроекты о компенсации инвестиций через налоги

17:21, 26 июня 2025
Инвестиционные проекты, которые можно будет компенсировать через налоги, должны быть реализованы в перерабатывающей промышленности.
В Верховной Раде зарегистрировали законопроекты о компенсации инвестиций через налоги
Фото: ВР
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В парламенте зарегистрированы новые законопроекты о компенсации инвестиций через налоги 13414 и 13415. Инициаторами выступили народные депутаты Дмитрий Кисилевский, Даниил Гетманцев, Андрей Мотовиловец, Дмитрий Наталуха и другие.

Заместитель главы Комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский указал, что речь идет о механизме, который работает в Европейском Союзе и способствует инвестициям в строительство новых заводов.

«Благодаря этому инструменту страны ЕС пригласили к себе немало украинских промышленных предприятий, которые осуществляли релокацию из зоны боевых действий. Настало время внедрить этот стимул и в Украине. Эта инициатива – продолжение реализации политики «Сделано в Украине», направленной на то, чтобы в Украине было выгодно производить, инвестировать и экспортировать», — пояснил он.

По его словам, суть законопроекта заключается в следующем:

– Инвестиционные проекты, которые можно будет компенсировать через налоги, должны быть реализованы в перерабатывающей промышленности. В частности, компенсации подлежат:

  • Расходы на строительство инженерных сетей, инженерных сооружений, объектов сопредельной инфраструктуры;
  • Расходы на приобретение зданий и сооружений или расходы на их строительство, модернизацию, техническое и/или технологическое переоснащение;
  • Расходы на приобретение оборудования – согласно УКТВЭД;
  • Расходы на приобретение земельного участка.

– Частичная компенсация расходов на реализацию инвестиционных проектов в перерабатывающей промышленности будет осуществляться через такие налоги:

  • Налог на прибыль;
  • Импортный НДС на оборудование;
  • Импортная пошлина на оборудование;
  • Налог на имущество;
  • Земельный налог.

– Доля инвестиций, которую можно компенсировать через налоги, будет зависеть от объема инвестиционного проекта:

  • От 100 тыс. евро до 1 млн евро – 70%;
  • От 1 млн евро до 20 млн евро – 50%;
  • От 20 млн евро до 50 млн евро – 30% инвестиций.

– Ключевым отличием этой инициативы от других будет то, что она будет работать для инвестиций существующих предприятий, а не только новых.

«Убежден, что компенсация инвестиций через налоги станет еще одним элементом содействия инвестициям в перерабатывающую промышленность. Для этой цели уже работают такие инструменты, как программа доступных кредитов «5-7-9», гранты до 8 млн грн на переработку, развиваются индустриальные парки, оказывается поддержка проектам со значительными инвестициями (от 12 млн евро), введено страхование инвестиций от военно-политических рисков», — добавил соавтор законопроекта.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

Верховная Рада Украины законопроект налоги

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Верховной Раде зарегистрировали законопроекты о компенсации инвестиций через налоги

Инвестиционные проекты, которые можно будет компенсировать через налоги, должны быть реализованы в перерабатывающей промышленности.

Служба судебной охраны оказалась в кадровом кризисе – не хватает более 60% личного состава

Каждый месяц увольняются 20-25 сотрудников Судебной охраны, а заработная плата составляет менее 15 тысяч гривен в месяц.

Мужчина не смог доказать, что 12 лет не знал о заключении его женой договора дарения, а не договора купли-продажи – что решил Верховный Суд

Верховный Суд указал, что истец должен был доказать невозможность узнать о заключении притворной сделки раньше.

Кабмин в изменениях в бюджет предлагает предусмотреть 1,7 млн расходов на еще не созданный Специализированный административный суд

Отбор судей нового Специализированного административного суда может занять не один год, сам суд не создан как юрлицо, но правительство уже предусмотрело на него в изменениях в бюджет 1,76 млн грн расходов.

Предприятия из перечня Минобороны Defence City получат гарантии защиты от уголовного преследования

Для предприятий, которых Минобороны включит в перечень Defence City, выполнение оборонного контракта будет считаться обстоятельством, исключающим уголовную противоправность деяния – Арахамия, Гетманцев и другие зарегистрировали пакет законопроектов, предусматривающий изменения в УК и УПК.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Катерина Широка
    Катерина Широка
    суддя Вищого антикорупційного суду