В Верховной Раде зарегистрировали законопроекты о компенсации инвестиций через налоги

Инвестиционные проекты, которые можно будет компенсировать через налоги, должны быть реализованы в перерабатывающей промышленности.

Фото: ВР

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В парламенте зарегистрированы новые законопроекты о компенсации инвестиций через налоги 13414 и 13415. Инициаторами выступили народные депутаты Дмитрий Кисилевский, Даниил Гетманцев, Андрей Мотовиловец, Дмитрий Наталуха и другие.

Заместитель главы Комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский указал, что речь идет о механизме, который работает в Европейском Союзе и способствует инвестициям в строительство новых заводов.

«Благодаря этому инструменту страны ЕС пригласили к себе немало украинских промышленных предприятий, которые осуществляли релокацию из зоны боевых действий. Настало время внедрить этот стимул и в Украине. Эта инициатива – продолжение реализации политики «Сделано в Украине», направленной на то, чтобы в Украине было выгодно производить, инвестировать и экспортировать», — пояснил он.

По его словам, суть законопроекта заключается в следующем:

– Инвестиционные проекты, которые можно будет компенсировать через налоги, должны быть реализованы в перерабатывающей промышленности. В частности, компенсации подлежат:

Расходы на строительство инженерных сетей, инженерных сооружений, объектов сопредельной инфраструктуры;

Расходы на приобретение зданий и сооружений или расходы на их строительство, модернизацию, техническое и/или технологическое переоснащение;

Расходы на приобретение оборудования – согласно УКТВЭД;

Расходы на приобретение земельного участка.

– Частичная компенсация расходов на реализацию инвестиционных проектов в перерабатывающей промышленности будет осуществляться через такие налоги:

Налог на прибыль;

Импортный НДС на оборудование;

Импортная пошлина на оборудование;

Налог на имущество;

Земельный налог.

– Доля инвестиций, которую можно компенсировать через налоги, будет зависеть от объема инвестиционного проекта:

От 100 тыс. евро до 1 млн евро – 70% ;

; От 1 млн евро до 20 млн евро – 50% ;

; От 20 млн евро до 50 млн евро – 30% инвестиций.

– Ключевым отличием этой инициативы от других будет то, что она будет работать для инвестиций существующих предприятий, а не только новых.

«Убежден, что компенсация инвестиций через налоги станет еще одним элементом содействия инвестициям в перерабатывающую промышленность. Для этой цели уже работают такие инструменты, как программа доступных кредитов «5-7-9», гранты до 8 млн грн на переработку, развиваются индустриальные парки, оказывается поддержка проектам со значительными инвестициями (от 12 млн евро), введено страхование инвестиций от военно-политических рисков», — добавил соавтор законопроекта.

Автор: Наталя Мамченко

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