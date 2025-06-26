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Мужчина не смог доказать, что 12 лет не знал о заключении его женой договора дарения, а не договора купли-продажи – что решил Верховный Суд

16:52, 26 июня 2025
Верховный Суд указал, что истец должен был доказать невозможность узнать о заключении притворной сделки раньше.
Мужчина не смог доказать, что 12 лет не знал о заключении его женой договора дарения, а не договора купли-продажи – что решил Верховный Суд
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Срок исковой давности на обращение в суд с иском о признании притворным договора дарения и признании заключенным договора купли-продажи начинается с даты совершения договора дарения. При этом истец должен доказать невозможность узнать о заключении притворной сделки раньше. Пребывание в браке на момент подачи иска не влияет на течение исковой давности по оспариванию сделки, совершенной одним из супругов.

На это указал Верховный Суд в постановлении от 16 апреля 2025 года по делу 332/534/22 о признании сделки притворной, признании договора купли-продажи заключенным и признании права собственности.

Обстоятельства дела

В обоснование заявленных требований истец ссылался на то, что он с 2005 года состоит в зарегистрированном браке с ответчицей. В сентябре 2010 года ими как супругами, за общие средства, приобретена 1/2 доля жилого дома, право собственности зарегистрировано за женой.

В феврале 2022 года ему стало известно, что на самом деле в сентябре 2010 года был оформлен не договор купли-продажи доли дома, а договор дарения 1/2 доли жилого дома. Доказательством того, что между ответчицей и ответчиком состоялся именно договор купли-продажи, является расписка.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, указав, что исковые требования обоснованы, однако истец пропустил исковую давность, доказательств того, что в течение 12 лет он не знал и не мог узнать о виде сделки, заключенной его женой в отношении спорного имущества, не предоставил.

Апелляционный суд не согласился с выводами суда первой инстанции, решение отменил, принял новое решение, которым иск удовлетворил, указав, что суд первой инстанции не выяснил надлежащим образом фактических обстоятельств дела относительно заявленных требований о том, что имущество является общей собственностью супругов, и не обратил внимания на то, что исковая давность не может быть пропущена, поскольку иск подан до расторжения брака.

Что решил Верховный Суд

Верховный Суд не согласился с выводами апелляционного суда, постановление отменил, решение суда первой инстанции оставил в силе, учитывая следующее.

Суды установили, что между сторонами сделки действительно был заключен притворный договор дарения для сокрытия договора купли-продажи, который стороны на самом деле совершили, что подтверждено соответствующей распиской.

Ответчик просила применить исковую давность. Норма ч. 1 ст. 261 ГК содержит презумпцию осведомленности лица о состоянии своих субъективных прав, поэтому обязанность доказывания срока, с которого лицу стало (могло стать) известно о нарушении права, возлагается на истца. По смыслу этой нормы для определения начала течения исковой давности имеет значение не только непосредственная осведомленность лица о нарушении своих прав, но и объективная возможность этого лица знать об обстоятельствах нарушения ее прав.

Истец не предоставил суду надлежащих, допустимых и достоверных доказательств того, что в течение 12 лет он не знал и не мог узнать о виде сделки, в частности, что его женой был заключен именно договор дарения доли спорного имущества, а не договор купли-продажи, поэтому имеются основания для отказа в удовлетворении иска в связи с пропуском срока исковой давности.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховный Суд договор

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