У Верховній Раді зареєстрували законопроекти про компенсацію інвестицій через податки

Інвестиційні проекти, які можна буде компенсувати через податки, мають бути реалізовані у переробній промисловості.

Фото: ВР

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У парламенті зареєстровано нові законопроекти про компенсацію інвестицій через податки 13414 і 13415. Ініціаторами виступили народні депутати Дмитро Кисилевський, Данило Гетманцев, Андрій Мотовиловець, Дмитро Наталуха та інші.

Заступник голови Комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський вказав, що йдеться про механізм, який працює в Європейському Союзі і сприяє інвестиціям у будівництво нових заводів.

«Завдяки цьому інструменту країни ЄС запросили до себе чимало українських промислових підприємств, які здійснювали релокацію із зони бойових дій. Настав час впровадити цей стимул і в Україні. Ця ініціатива – продовження реалізації політики «Зроблено в Україні», спрямованої на те, щоб в Україні було вигідно виробляти, інвестувати й експортувати», пояснив він.

За його словами, суть законопроекту полягає у наступному:

- Інвестиційні проекти, які можна буде компенсувати через податки, мають бути реалізовані у переробній промисловості. Зокрема, компенсації підлягають:

Витрати на будівництво інженерних мереж, інженерних споруд, об’єктів суміжної інфраструктури;

Витрати на придбання будівель і споруд або витрати на їх будівництво, модернізацію, технічне та/або технологічне переоснащення;

Витрати на придбання обладнання – згідно УКТЗЕД;

Витрати на придбання земельної ділянки.

- Часткова компенсація витрат на реалізацію інвестиційних проектів у переробній промисловості буде здійснюватись через такі податки:

Податок на прибуток;

Імпортний ПДВ на обладнання;

Імпортне мито на обладнання;

Податок на майно;

Земельний податок;

- Частка інвестицій, яку можна компенсувати через податки, залежатиме від обсягу інвестиційного проекту:

Від 100 тис. євро до 1 млн євро – 70%;

Від 1 млн євро до 20 млн євро – 50%;

Від 20 млн євро до 50 млн євро – 30% інвестицій.

- Ключовою відмінністю цієї ініціативи від інших буде те, що вона працюватиме для інвестицій існуючих підприємств, а не тільки нових.

«Переконаний, що компенсація інвестицій через податки стане ще одним елементом сприяння інвестиціям у переробну промисловість. Для цієї мети вже працюють такі інструменти, як програма доступних кредитів «5-7-9», гранти до 8 млн грн на переробку, розвиваються індустріальні парки, надається підтримка проектам зі значними інвестиціями (від 12 млн. євро), запроваджено страхування інвестицій від воєнно-політичних ризиків, додав співавтор законопроекту.

Автор: Наталя Мамченко

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