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$15000 за путешествие в ЕС – двух киевлян будут судить за нелегальный выездной сервис

20:43, 26 июня 2025
В Киеве будут судить организаторов схемы незаконной переправки военнообязанных в ЕС через Молдову.
$15000 за путешествие в ЕС – двух киевлян будут судить за нелегальный выездной сервис
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Прокуратура направила в суд обвинительный акт против двух 27-летних киевлян, которые организовали канал незаконной переправки военнообязанных через границу Украины в страны ЕС через Молдову. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

По данным следствия, за $15 000 злоумышленники предлагали мужчинам выехать из Украины в Молдову, а оттуда - в страны Евросоюза. «Клиенты» должны были сесть на автобус в Виннице, который перевозил их через границу. Дополнительно за $500 организаторы обеспечивали проезд из Киева в Винницу в обход блокпостов, где проверяют документы. Деньги переправляли через банковские ячейки, чтобы избежать прямого контакта.

Обвинительный акт передан в суд. В случае признания вины обвиняемым грозит от 7 до 9 лет лишения свободы по ч. 3 ст. 332 УК Украины (организация незаконной переправки лиц через государственную границу).

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суд Киев ЕС граница

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