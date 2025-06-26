Китайский художник Ай Вэйвэй представит осенью в Киеве инсталляцию о войне и мире

Инсталляция китайского художника – искусство сопротивления и мира в трех белых сферах.

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Всемирно известный китайский художник и активист Ай Вэйвэй осенью 2025 года представит в Киеве масштабную инсталляцию Three Perfectly Proportioned Spheres and Camouflage Uniforms Painted White. Выставка состоится в обновленном павильоне №13 на ВДНХ, сообщило издание artnet.

Центральным элементом проекта станут три сферы, символизирующие порядок и рациональность, покрытые камуфляжной тканью, окрашенной в белый цвет. Эта композиция является метафорой скрытой реальности. По словам Ай Вейвея, инсталляция отражает размышления о войне, мире и личном сопротивлении глобальным конфликтам, сочетая аллюзии на работы Леонардо да Винчи и предыдущие произведения художника.

Инициатором проекта выступила украинская организация Ribbon International. Выставка станет важным культурным мероприятием, подчеркивающим актуальность тем мира и сопротивления в условиях современных вызовов.

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