Кабмін схвалив зміни до Закону про бухгалтерський облік – що зміниться для бізнесу

Зміни спрямовані на наближення до стандартів ЄС, підвищення прозорості бізнесу та конкурентоспроможності на міжнародних ринках.

Фото: lb.ua

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Кабінет Міністрів України схвалив проект змін до Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», які запроваджують обов’язкову звітність зі сталого розвитку для певних підприємств. Про це повідомили Міністерстві фінансів України.

Основні нововведення:

Звітність зі сталого розвитку

Вперше на законодавчому рівні окремі підприємства зобов’язані складати, подавати та оприлюднювати звітність зі сталого розвитку. Вона включатиме дані про вплив компаній на екологію, соціальну сферу, трудові відносини, права людини та антикорупційні заходи, а також про вплив цих аспектів на діяльність підприємства. Звітність формуватиметься за європейськими стандартами (ESRS) як окремий розділ звіту з управління в єдиному електронному форматі, що полегшить аналіз і доступ до інформації.

Звітність зі сталого розвитку стане частиною фінансової звітності та стосуватиметься:

великих підприємств і материнських компаній великих груп;

середніх і малих підприємств, чиї цінні папери торгуються на регульованому ринку капіталу.

Графік впровадження:

Великі підприємства (понад 500 працівників) та їхні материнські компанії – з 2028 року.

Інші великі підприємства та материнські компанії – з 2029 року.

Середні та малі підприємства з цінними паперами на біржі – з 2030 року.

Зміни сприятимуть виконанню Угоди про асоціацію з ЄС, створенню рівних умов для українських і європейських компаній, а також залученню інвестицій.

Оновлення критеріїв для підприємств

Критерії для класифікації мікро-, малих, середніх і великих підприємств переглянуто з урахуванням інфляції та рекомендацій Єврокомісії. Це зменшить адміністративний тиск і запобігатиме необґрунтованому включенню компаній до категорій із жорсткішими вимогами.

Міжнародні стандарти для держпідприємств

Державні підприємства та компанії з державною часткою понад 50% зобов’язані вести облік і звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) та складати звіт про управління. Це підвищить прозорість держсектору та полегшить доступ до міжнародних ринків капіталу.

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