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Кабмін вніс зміни до Порядку реалізації програми держгарантій медобслуговування населення

17:30, 25 червня 2025
Надавачі медичних послуг повинні забезпечити спрямування видатків на придбання лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них в обсязі не менше ніж у  2024 році згідно з установленим у кошторисі закладу охорони здоров’я обсягом бюджетних асигнувань.
Кабмін вніс зміни до Порядку реалізації програми держгарантій медобслуговування населення
Фото: kmu.gov.ua
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У середу, 25 червня, Кабінет Міністрів України вніс зміни до Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2025 році. Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Передбачено, що для закладів охорони здоров’я Державного управління справами до обсягу бюджетних асигнувань за поточними видатками на 2024 рік включаються також видатки, які на початок року були передбачені у складі бюджетної програми «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру» і в подальшому перерозподілені за рішенням Кабінету Міністрів України на видатки споживання на закупівлю лікарських засобів та медичних виробів для забезпечення надання військовослужбовцям медичної допомоги та соціальної реабілітації.

Визначено, що надавачі медичних послуг, які уклали договір за пакетом послуг «Перехідне фінансове забезпечення надання медичних послуг закладами охорони здоров’я», повинні забезпечити спрямування видатків на придбання лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них в обсязі не менше ніж у  2024 році згідно з установленим у кошторисі закладу охорони здоров’я обсягом бюджетних асигнувань станом на 01.01.2024 (для закладів охорони здоров’я Національної академії медичних наук - станом на 01.02.2024).

Передбачено, що заклади охорони здоров’я, що належать до сфери управління МОЗ та уклали договір за пакетом «Перехідне фінансове забезпечення надання медичних послуг закладами охорони здоров’я», щокварталу до 10 числа місяця, наступного за звітним, подають інформацію про обсяг видатків, спрямованих на придбання лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них.

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Кабінет Міністрів України медицина

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