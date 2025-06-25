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Фахівців із супроводу ветеранів війни зможуть працювати дистанційно

17:18, 25 червня 2025
Уряд вніс зміни до Порядку забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб.
Фахівців із супроводу ветеранів війни зможуть працювати дистанційно
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У середу, 25 червня, уряд вніс зміни до Порядку забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Відтепер такі фахівці зможуть працювати дистанційно та надавати підтримку незалежно від місця проживання тих, хто звертається. Про це повідомило Міністерство у справах ветеранів України.

Серед ключових нововведень:

  • Впровадження принципу «екстериторіальності» — до фахівця із супроводу можна звертатися незалежно від задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування). Це дозволяє оперативно надавати підтримку, де б не перебувала людина.
  • Можливість віддаленого формату роботи — фахівці із супроводу можуть працювати не лише у державних/комунальних установах, а й на віддалених робочих місцях. Це дозволяє швидше реагувати на потреби ветеранів й ветеранок та їхніх родин, особливо тих, хто перебуває на лікуванні чи реабілітації в іншому регіоні.
  • Зміни у відборі кандидатів у фахівці із супроводу — місцеві органи влади більше не зобов’язані створювати окремі комісії з відбору кандидатів для обласного рівня. Виняток становить місто Київ, яке має спеціальний статус.

«Прийняті зміни сприятимуть доступності послуг, посиленню підтримки ветеранської спільноти та більш ефективній реалізації їхніх законних прав», - додали у Міністерстві у справах ветеранів України.

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Кабінет Міністрів України

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