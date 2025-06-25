Володимир Зеленський повідомив, що обговорив з Трампом досягнення справжнього миру

Говорили про те, як захистити наших людей – Зеленський пообіцяв деталі зустрічі з Трампом згодом.

Фото: bbc.co.uk

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Під час саміту НАТО Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Президентом США Дональдом Трампом.

За словами Володимира Зеленського, розмова була тривалою і змістовною.

«Охопили всі дійсно значимі питання.

Я дякую пану Президенту, дякую Сполученим Штатам. Говорили про те, як досягти припинення вогню та справжнього миру. Говорили про те, як захистити наших людей. Цінуємо увагу й готовність допомагати наближенню миру. Деталі – згодом», зазначив Президент України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.