Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с Трампом достижение настоящего мира

Говорили о том, как защитить наших людей – Зеленский пообещал детали встречи с Трампом позже.

Фото: bbc.co.uk

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В ходе саммита НАТО Президент Украины Владимир Зеленский провл встречу с Президентом США Дональдом Трампом.

По словам Владимира Зеленского, разговор был продолжительным и содержательным.

«Охватили все действительно значимые вопросы.

Я благодарю господина Президента, благодарю Соединнные Штаты.

Говорили о том, как достичь прекращения огня и настоящего мира. Говорили о том, как защитить наших людей. Ценим внимание и готовность помогать приближению мира. Детали – позже», – отметил Президент Украины.

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