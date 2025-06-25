Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с Трампом достижение настоящего мира

В ходе саммита НАТО Президент Украины Владимир Зеленский провл встречу с Президентом США Дональдом Трампом.
По словам Владимира Зеленского, разговор был продолжительным и содержательным.
«Охватили все действительно значимые вопросы.
Я благодарю господина Президента, благодарю Соединнные Штаты.
Говорили о том, как достичь прекращения огня и настоящего мира. Говорили о том, как защитить наших людей. Ценим внимание и готовность помогать приближению мира. Детали – позже», – отметил Президент Украины.
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