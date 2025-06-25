Кабмин внес изменения в Порядок обеспечения детей, страдающих орфанными заболеваниями

Внесены изменения в части, предусматривающей возможность принятия решений о обеспечении пациентов лекарственными средствами и пищевыми продуктами специального диетического потребления непосредственно комиссиями, созданными учреждениями здравоохранения.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В среду, 25 июня, Кабинет Министров Украины внес изменения в Положение о врачебно-консультативной комиссии, утвержденное постановлением правительства от 21.11.2013 № 917 «Некоторые вопросы установления врачебно-консультативными комиссиями инвалидности детям», в части оптимизации процедуры их создания и организации работы. Об этом сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Внесены изменения в Порядок обеспечения граждан, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями, лекарственными средствами и соответствующими пищевыми продуктами для специального диетического потребления, в части, предусматривающей возможность принятия решений о предоставлении пациентам лекарств и диетических продуктов непосредственно комиссиями, созданными учреждениями здравоохранения.

Также внесены изменения в постановление КМУ от 24.12.2024 № 1503 «Некоторые вопросы реализации программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения в 2025 году», в части уточнения требований к учреждениям здравоохранения, которые могут заключать договоры с Национальной службой здоровья Украины на предоставление услуг психиатрической помощи пациентам до 18 лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.