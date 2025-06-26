«Ты психически больна, тебя нужно лечить», — суд наказал учительницу, которая травила ученицу за нетрадиционную сексуальную ориентацию

После публичного обсуждения сексуальной ориентации во время классного часа, ученица перестала посещать школу и стала плохо учиться, хотя раньше была отличницей.

Иллюстративное фото, источник фото - hartgrovehospital.com

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Днепровский апелляционный суд поставил точку в истории о травле ученицы с нетрадиционной сексуальной ориентацией в одной из гимназий города Днепр.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в 2025 году классный руководитель одного из восьмых классов, узнав о нетрадиционной сексуальной ориентации одной из учениц, совершила действия, которые в дальнейшем были расценены как «травля».

Хотя о своей нетрадиционной ориентации ученица сама рассказала учительнице, она попросила сохранить эту информацию в тайне. Однако в реальности оказалось, что информация о сексуальной ориентации ученицы быстро стала известна одноклассникам, а классный руководитель еще и устроила публичное обсуждение ориентации ученицы во время классного часа.

Ученица, однако, все же сообщила о событиях в школе родным, а затем в полицию, которая и составила в отношении классного руководителя протокол по ч. 1 ст. 173-4 (травля участника образовательного процесса) Кодекса об административных правонарушениях.

Однако Самарский райсуд г. Днепропетровска 25 апреля закрыл производство относительно учительницы в связи с отсутствием состава административного правонарушения. Суд отметил, что из составленного полицией протокола непонятно, в чем конкретно заключается вина учительницы и какие конкретно негативные последствия повлекли за собой ее действия.

Ученица и ее адвокат не согласились с решением суда первой инстанции и подали апелляционную жалобу.

В своей апелляционной жалобе они указали, что в течение двух недель, с 17 февраля по 4 марта, классный руководитель систематически совершала психологическое насилие в отношении ученицы. Это происходило после того, как школьница рассказала учительнице о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Классный руководитель оказывала давление на ребенка, называя ее «ненормальным» и «психически больным», что привело к депрессивному состоянию ученицы, в результате чего она отказалась посещать школу.

4 марта, когда девочка решила вернуться в школу, учительница, во время классного часа, в присутствии других учеников, устроила «воспитательное мероприятие», которое заключалось в осуждении нетрадиционной сексуальной ориентации ученицы, информации об ее плохом воспитании родителями и требованиях «закрыть рот и перевестись в другой класс». Как следствие, у школьницы произошла истерика.

В дальнейшем классный руководитель удалила ученицу из общего школьного чата, сняла с нее обязанности старосты класса, а затем стала убеждать других учеников, что им «не стоит общаться с этой девочкой, поскольку у нее нетрадиционная сексуальная ориентация».

В судебном заседании в апелляционном суде учитель и ее адвокат попросили оставить решение суда первой инстанции без изменений. Кроме того, учительница сообщила, что она не распространяла какую-либо негативную информацию относительно сексуальной ориентации ученицы.

Она добавила, что хотела только помочь ученице, поскольку восприняла сообщение девушки о нетрадиционной сексуальной ориентации как потребность в психологической помощи. Однако случилось недоразумение, и это именно ученица в дальнейшем начала настраивать против классного руководителя других учеников, а также распространять об учителе разные сплетни.

Однако девушка, в присутствии классного руководителя, рассказала в суде, что после того, как она сообщила учителю о своей сексуальной ориентации, учительница ей ответила, что она «психически больна», но учитель «знает, как помочь» в указанной ситуации. Такая позиция учителя привела к тому, что ученица оказалась в состоянии депрессии и взяла «больничный».

А 4 марта во время классного часа учительница отделила девочку от других учеников, посадила ее за отдельное место и начала выяснять «обстоятельства» жизни ученицы. При этом учительница пригласила на «классный час» ученицу из другого класса, которая должна была рассказать, что ей известно о сексуальной ориентации девочки.

После этого классный руководитель рассказала ученикам, что их одноклассница "не такая", как другие.

Как отметила ученица, во время «воспитательного мероприятия» учительница не предоставила ей возможности высказать собственное мнение. В итоге у школьницы произошел нервный срыв.

Тогда в школу приехала старшая сестра ученицы, которая пыталась поговорить с классным руководителем, но когда это оказалось не слишком успешным, вызвала в школу полицию.

Последствиями всех этих событий стало то, что девочка стала плохо учиться, хотя раньше была отличницей, а также столкнулась с игнорированием ее другими лицами.

Изучив позиции сторон, апелляционный суд указал, что суд первой инстанции не в полной мере исследовал обстоятельства дела и фактически формально отнесся к изучению доказательств, воспользовавшись для закрытия дела недостатками составленного полицией протокола об административном правонарушении.

«Суд апелляционной инстанции не ограничен доводами апелляционной жалобы, если при рассмотрении дела будет установлено неправильное применение норм материального права или нарушение норм процессуального права. Апелляционный суд может исследовать новые доказательства, которые не изучались ранее, если признает обоснованным непредставление их в местный суд или необоснованным отклонением их местным судом», - указал суд апелляционной инстанции.

Апелляционный суд обратил внимание, что к материалам дела были приобщены видеозаписи, фактически как подтверждающие слова ученицы, так и доказывающие факт оказания психологического давления на нее.

Кроме того, директор гимназии, в которой учится девочка, направила в суд информацию об итогах проверки событий в школе, согласно которой было установлено «необъективное отношение со стороны учителя к соискательнице образования».

Также было подтверждено, что классный руководитель действительно «обсуждала с детьми личные особенности несовершеннолетней, что могло негативно повлиять на отношение других соискателей образования к ней, в результате чего несовершеннолетний мог быть причинен психический ущерб».

А согласно заключению школьного психолога о психологическом состоянии ученицы, то во время психологической консультации с ребенком установлено наличие признаков посттравматического стресса (повышенная тревожность, нарушение сна по словам ребенка, эмоциональная уязвимость, склонность к плаксивости, замкнутость и избегание социального взаимодействия)». Также было установлено, что у ребенка имеются симптомы, свидетельствующие о «глубоком психоэмоциональном потрясении, которое требует дальнейшего профессионального сопровождения».

В итоге 2 июня апелляционный суд признал, что классный руководитель нанесла ущерб психологическому состоянию ребенка, и признал учительницу виновной в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 173-4 Кодекса об административных правонарушениях.

Таким образом, учительница должна уплатить штраф в размере 850 гривен и судебный сбор в размере 605 гривен.

Автор Вячеслав Хрипун

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