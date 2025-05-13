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Вчительку звинуватили у цькуванні учениці з нетрадиційною орієнтацією, але суд став на захист класного керівника

08:30, 13 травня 2025
Непроста ЛГБТ історія в однієї з гімназій Дніпра.
Вчительку звинуватили у цькуванні учениці з нетрадиційною орієнтацією, але суд став на захист класного керівника
ілюстративне фото
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Не зовсім приємна історія трапилася у квітні в однієї з гімназій міста Дніпро.

Як зазначено у матеріалах судової справи, 3 квітня 2025 року класний керівник одного з 8-их класів місцевої гімназії допустила дії, які мають ознаки булінгу, тобто психологічного насильства за ознакою переваги над іншою особою.

Як зазначено у протоколі про адміністративне правопорушення, вчителька англійської мови П., яка одночасно є класним керівником, дізналася про те, що одна з учениць восьмого класу – С., має нетрадиційну сексуальну орієнтацію.

Про це класному керівнику розповіла сама С. з проханням не розповсюджувати цю інформацію.

Аж раптом 3 квітня у чаті шкільного класу одна з учениць восьмого класу почала ображати С., натякаючи на її нетрадиційну сексуальну орієнтацію.

Побачивши це, вчителька видалила С. із чату класу.

С. у підсумку вирішила, що це саме вчителька розповсюдила інформацію про її орієнтацію.

Класний керівник П. свою провину заперечила та повідомила, що нічого та нікому про сексуальну орієнтацію С. вона не розповідала. Видалила її з чату лише тому, що С. там почали ображати.

Втім, стосовно П. все ж було складено протокол за ч. 1 ст. 173-4 (цькування учасника освітнього процесу) Кодексу про адміністративні правопорушення.

Однак Самарський райсуд м. Дніпропетровська зазначив, що з протоколу про адміністративне правопорушення незрозуміло, в чому конкретно полягає цькування С. зі сторони класного керівника, адже цькування учасника освітнього процесу повинно мати якійсь конкретний прояв та наслідки.

Відтак, провадження відносно класного керівника П. 25 квітня було закрите судом у зв’язку з відсутністю в діях вчительки складу адміністративного правопорушення.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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Вчительку звинуватили у цькуванні учениці з нетрадиційною орієнтацією, але суд став на захист класного керівника

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