Учительницу обвинили в травле ученицы с нетрадиционной ориентацией, но суд встал на защиту классного руководителя

Непростая ЛГБТ история у одной из гимназий Днепра.

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Не совсем приятная история случилась в апреле в одной из гимназий города Днепр.

Как отмечено в материалах судебного дела, 3 апреля 2025 года классный руководитель одного из 8-х классов местной гимназии допустила действия, которые имеют признаки буллинга, то есть психологического насилия по признаку превосходства над другим лицом.

Как отмечено в протоколе об административном правонарушении, учительница английского языка П., одновременно являющаяся классным руководителем, узнала о том, что одна из учениц восьмого класса – С., имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию.

Об этом классному руководителю рассказала сама С. с просьбой не распространять эту информацию.

Как вдруг 3 апреля в чате школьного класса одна из учениц восьмого класса начала оскорблять С., намекая на ее нетрадиционную сексуальную ориентацию.

Увидев это, учительница удалила С. из чата класса.

С. в итоге решила, что именно учительница распространила информацию относительно ее ориентации.

Классный руководитель П. свою вину не признала и сообщила, что ничего и никому о сексуальной ориентации С. она не рассказывала. А удалила ее из чата только потому, что С. там начали оскорблять.

Впрочем, в отношении П. все же был составлен протокол по ч. 1 ст. 173-4 (травля участника образовательного процесса) Кодекса об административных правонарушениях.

Однако Самарский райсуд г. Днепропетровска отметил, что из протокола об административном правонарушении непонятно, в чем конкретно заключается травля С. со стороны классного руководителя, поскольку травля участника образовательного процесса должна иметь какое-то конкретное проявление и последствия.

В итоге, производство относительно классного руководителя П. 25 апреля было закрыто судом в связи с отсутствием в действиях учительницы состава административного правонарушения.

Автор: Вячеслав Хрипун

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