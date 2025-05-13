Для бывших прокуроров, правоохранителей и депутатов смягчат ограничения для участия в конкурсе в ВАКС

Законодатели собираются убрать для кандидатов в ВАКС ограничение в 10 лет после занятия должности в органах прокуратуры или в правоохранительных органах.

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Бывшим прокурорам, налоговикам, таможенникам, правоохранителям и депутатам будут упрощены условия для участия в конкурсе на должность судьи Высшего антикоррупционного суда. Так, вскоре Верховная Рада рассмотрит законопроект 12331-2 «относительно уточнения процедур конкурса на должность судьи и командирования судьи», который Комитет ВР по правовой политике рекомендовал к принятию во втором чтении.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Комитет решил добавить туда положения из другого законопроекта 13114, который пленарный зал трижды не смог включить в повестку дня.

Итак, предлагается внести изменения в ч. 4 статьи 7 закона о Высшем антикоррупционном суде.

На данный момент закон о ВАКС предусматривает, что не может быть назначена судьей Высшего антикоррупционного суда лицо:

1) которое в течение 10 лет, предшествующих назначению:

работало (проходило службу) в органах прокуратуры Украины,

внутренних дел Украины,

Национальной полиции Украины,

Государственном бюро расследований,

других правоохранительных органах (органах правопорядка),

налоговой милиции,

Службе безопасности Украины,

таможенных органах,

Национальном антикоррупционном бюро Украины,

Бюро экономической безопасности Украины,

Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции,

Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других уголовных правонарушений,

Антимонопольном комитете Украины,

Счетной палате,

центральном органе исполнительной власти, обеспечивающем формирование и реализацию государственной налоговой и таможенной политики,

центральном органе исполнительной власти, реализующем государственную политику в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма (Госфинмониторинг);

занимало политические должности, имело представительный мандат;

2) которое в течение последних 5 лет входило в состав руководящих органов политической партии или находилось в трудовых или иных договорных отношениях с политической партией и т.д.

Законодатели предлагают изменить вышеуказанные пункты 1 и 2 ч. 4 статьи 7 Закона «О Высшем антикоррупционном суде». Согласно предложенным изменениям не может быть назначена судьей Высшего антикоррупционного суда лицо:

1) которое в течение 10 лет, предшествующих назначению, работало (проходило службу) в:

Специализированной антикоррупционной прокуратуре,

Национальном антикоррупционном бюро Украины,

Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции,

Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА);

2) которое в течение последних 5 лет:

занимало политические должности, имело представительный мандат, входило в состав руководящих органов политической партии или находилось в трудовых или иных договорных отношениях с политической партией;

работало (проходило службу) в органах прокуратуры Украины (кроме Специализированной антикоррупционной прокуратуры),

внутренних дел Украины,

Национальной полиции Украины,

Государственном бюро расследований,

других правоохранительных органах (органах правопорядка),

налоговой милиции,

Службе безопасности Украины,

таможенных органах,

Бюро экономической безопасности Украины,

Антимонопольном комитете Украины,

Счетной палате,

центральном органе исполнительной власти, обеспечивающем формирование и реализацию государственной налоговой и государственной таможенной политики,

центральном органе исполнительной власти, реализующем государственную политику в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма (Госфинмониторинг).

Итак, в частности, будут несколько упрощены нормы для участия в конкурсе в ВАКС для бывших прокуроров – кроме прокуроров САП.

Вместе с тем, в предложенной норме относительно ограничения в 5 лет не указано, с какого момента они должны отсчитываться.

Таким образом, нормы законопроекта 13114, который не смог «добраться» даже до первой стадии, «переехали» в законопроект 12331-2, до принятия которого остался один шаг.

Спешка депутатов объясняется, в частности, простой причиной – уже 1 июня должен начаться прием документов кандидатов в АП ВАКС, и есть необходимость расширить круг лиц, которые смогут участвовать в конкурсе. Об этом в своем письме к председателю Комитета Денису Маслову написал председатель ВККС Андрей Пасечник.

Автор: Наталя Мамченко

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