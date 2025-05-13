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Для бывших прокуроров, правоохранителей и депутатов смягчат ограничения для участия в конкурсе в ВАКС

08:02, 13 мая 2025
Законодатели собираются убрать для кандидатов в ВАКС ограничение в 10 лет после занятия должности в органах прокуратуры или в правоохранительных органах.
Для бывших прокуроров, правоохранителей и депутатов смягчат ограничения для участия в конкурсе в ВАКС
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Бывшим прокурорам, налоговикам, таможенникам, правоохранителям и депутатам будут упрощены условия для участия в конкурсе на должность судьи Высшего антикоррупционного суда. Так, вскоре Верховная Рада рассмотрит законопроект 12331-2 «относительно уточнения процедур конкурса на должность судьи и командирования судьи», который Комитет ВР по правовой политике рекомендовал к принятию во втором чтении.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Комитет решил добавить туда положения из другого законопроекта 13114, который пленарный зал трижды не смог включить в повестку дня.

Итак, предлагается внести изменения в ч. 4 статьи 7 закона о Высшем антикоррупционном суде.

На данный момент закон о ВАКС предусматривает, что не может быть назначена судьей Высшего антикоррупционного суда лицо:

1) которое в течение 10 лет, предшествующих назначению:

  • работало (проходило службу) в органах прокуратуры Украины,
  • внутренних дел Украины,
  • Национальной полиции Украины,
  • Государственном бюро расследований,
  • других правоохранительных органах (органах правопорядка),
  • налоговой милиции,
  • Службе безопасности Украины,
  • таможенных органах,
  • Национальном антикоррупционном бюро Украины,
  • Бюро экономической безопасности Украины,
  • Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции,
  • Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других уголовных правонарушений,
  • Антимонопольном комитете Украины,
  • Счетной палате,
  • центральном органе исполнительной власти, обеспечивающем формирование и реализацию государственной налоговой и таможенной политики,
  • центральном органе исполнительной власти, реализующем государственную политику в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма (Госфинмониторинг);
  • занимало политические должности, имело представительный мандат;

2) которое в течение последних 5 лет входило в состав руководящих органов политической партии или находилось в трудовых или иных договорных отношениях с политической партией и т.д.

Законодатели предлагают изменить вышеуказанные пункты 1 и 2 ч. 4 статьи 7 Закона «О Высшем антикоррупционном суде». Согласно предложенным изменениям не может быть назначена судьей Высшего антикоррупционного суда лицо:

1) которое в течение 10 лет, предшествующих назначению, работало (проходило службу) в:

  • Специализированной антикоррупционной прокуратуре,
  • Национальном антикоррупционном бюро Украины,
  • Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции,
  • Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА);

2) которое в течение последних 5 лет:

  • занимало политические должности, имело представительный мандат, входило в состав руководящих органов политической партии или находилось в трудовых или иных договорных отношениях с политической партией;
  • работало (проходило службу) в органах прокуратуры Украины (кроме Специализированной антикоррупционной прокуратуры),
  • внутренних дел Украины,
  • Национальной полиции Украины,
  • Государственном бюро расследований,
  • других правоохранительных органах (органах правопорядка),
  • налоговой милиции,
  • Службе безопасности Украины,
  • таможенных органах,
  • Бюро экономической безопасности Украины,
  • Антимонопольном комитете Украины,
  • Счетной палате,
  • центральном органе исполнительной власти, обеспечивающем формирование и реализацию государственной налоговой и государственной таможенной политики,
  • центральном органе исполнительной власти, реализующем государственную политику в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма (Госфинмониторинг).

Итак, в частности, будут несколько упрощены нормы для участия в конкурсе в ВАКС для бывших прокуроров – кроме прокуроров САП.

Вместе с тем, в предложенной норме относительно ограничения в 5 лет не указано, с какого момента они должны отсчитываться.

Таким образом, нормы законопроекта 13114, который не смог «добраться» даже до первой стадии, «переехали» в законопроект 12331-2, до принятия которого остался один шаг.

Спешка депутатов объясняется, в частности, простой причиной – уже 1 июня должен начаться прием документов кандидатов в АП ВАКС, и есть необходимость расширить круг лиц, которые смогут участвовать в конкурсе. Об этом в своем письме к председателю Комитета Денису Маслову написал председатель ВККС Андрей Пасечник.

Автор: Наталя Мамченко

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