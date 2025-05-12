Украина готова к прямым переговорам с Путиным — Зеленский обсудил с Эрдоганом детали встречи в Стамбуле

Владимир Зеленский сообщил детали разговора с президентом Турции, который касался переговоров в Стамбуле 15 мая.

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Президент Владимир Зеленский рассказал, что обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом детали предстоящей встречи в Стамбуле, которая должна состояться 15 мая при участии Путина.

"Общался с Президентом Эрдоганом. Обсудили ключевые детали встречи в Турции, которая может помочь в окончании войны. Благодарен за поддержку и готовность на самом высоком уровне способствовать дипломатии. Все равно видим необходимость прекращения огня", - заявил Президент.

Зеленский подчеркнул, что необходимо, чтобы партнеры обеспечили мониторинг прекращения огня и добавил, что Украина готова вести прямые переговоры с Путиным.

"Мы готовы к прямым переговорам с Путиным. И очень важно, что мы все вместе в Европе работаем ради долгосрочного обеспечения безопасности. Будем в постоянном контакте с Америкой. Договорились с Президентом Эрдоганом о дальнейшей совместной работе ради того, чтобы мир был", - добавил Зеленский.

Ранее Эрдоган рассказал, что провел переговоры с Путиным 11 мая, а 12 мая побеседовал с Владимиром Зеленским.

Напомним, что Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает прекращения огня со стороны России, чтобы создать условия для мирных переговоров. Он подтвердил, что готов лично встретиться с Путиным в Турции в четверг, 15 мая.

Также президент США Дональд Трамп заявил, что может присутствовать в Стамбуле 15 мая.

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