Указ Зеленского о запрете переговоров с Путиным не действует на самого Президента, — председатель Комитета по внешней политике Мережко

Депутат Александр Мережко отметил, что согласно Конституции Владимир Зеленский имеет право на переговоры с Путиным.

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Председатель комитета Верховной Рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко прокомментировал возможность переговоров Президента Владимира Зеленского с Путиным. Как известно, в 2022 году Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Путиным.

По его словам, указ не действует на самого Президента.

"Нужно руководствоваться Конституцией Украины, которая имеет высшую юридическую силу. Там четко сказано, что переговоры – это прерогатива Президента, это его полномочия. То есть сам Президент решает, с кем вести переговоры, когда, в каком формате, и это конституционная норма. Потому что по логике Президент не мог самому себе запретить своим указом, скажем, не вести переговоры с Путиным", – сказал Мережко.

Он отметил, что в 2022 году была необходимость запретить вести переговоры с Путиным, поскольку "были некоторые политики, которые ездили в Москву и пытались там вести переговоры".

"Надо было в тех конкретных условиях опасности для государства, надо было это сделать. Но сам Президент, согласно Конституции, имеет такое право", - добавил Александр Мережко.

Напомним, что Владимир Зеленский заявил, что с 12 мая Украина ожидает прекращения огня со стороны России, чтобы создать условия для мирных переговоров. Он подтвердил, что готов лично встретиться с Путиным в Турции в четверг, 15 мая.

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