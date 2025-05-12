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Указ Зеленського про заборону переговорів з Путіним не діє на самого Президента, — голова Комітету з питань зовнішньої політики Мережко

20:13, 12 травня 2025
Депутат Олександр Мережко зазначив, що згідно з Конституцією, Володимир Зеленський має право на переговори з Путіним.
Указ Зеленського про заборону переговорів з Путіним не діє на самого Президента, — голова Комітету з питань зовнішньої політики Мережко
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Голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко прокоментував можливість переговорів Президента Володимира Зеленського з Путіним. Як відомо, у 2022 році Зеленський підписав указ про заборону переговорів з Путіним. 

За його словами, указ не діє на самого Президента.

"Треба керуватися Конституцією України, яка має вищу юридичну силу. Там чітко сказано, що переговори – це прерогатива Президента, це його повноваження. Тобто сам Президент вирішує, з ким вести перемовини, коли, в якому форматі, і це конституційна норма. Тому що за логікою Президент не міг самому собі заборонити своїм указом, скажімо, не вести перемовини з Путіним", - сказав Мережко.

Він зазначив, що у 2022 році була необхідність заборонити вести переговори з Путіним, оскільки "були деякі політики, які їздили в Москву і намагались там вести перемовини". 

"Треба було в тих конкретних умовах небезпеки для держави, треба було це зробити. Але сам Президент, згідно з Конституцією, він має таке право", - додав Олександр Мережко.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський заявив, що з 12 травня Україна очікує на припинення вогню з боку Росії, щоб створити умови для мирних переговорів. Він підтвердив, що готовий особисто зустрітися з Путіним у Туреччині в четвер, 15 травня.

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