Президент Туреччини Ердоган провів телефонні переговори із Зеленським та Путіним — що відомо

Реджеп Тайїп Ердоган розраховує, що зусилля щодо переговорів в Стамбулі «не будуть витрачені даремно».

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган розповів, що провів переговори з Путіним 11 травня, а 12 травня поговорив із українським лідером Володимиром Зеленським.

За словами Ердогана, його переговори з Путіним щодо України були "всеосяжними".

"Ми обговорили безліч важливих питань, включаючи припинення війни між Росією та Україною. Щойно поговорили із Зеленським. Минулого тижня ми також обговорювали це питання президентом США Дональдом Трампом, говорили про кроки, які ми могли б зробити, щоб зупинити кровопролиття. Ми підтримуємо прагнення Трампа вирішувати конфлікти шляхом діалогу та дипломатії", - сказав Ердоган під час звернення до нації.

Він додав, що розраховує, що зусилля щодо переговорів в Стамбулі "не будуть витрачені даремно" і нові можливості не будуть втрачені.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, може бути присутнім у Стамбулі 15 травня під час переговорів.

Володимир Зеленський сказав, що підтримує можливу присутність Трампа на переговорах.

Як відомо, Україна очікує на припинення вогню з боку Росії, щоб створити умови для мирних переговорів. Зеленський підтвердив, що готовий особисто зустрітися з Путіним у Туреччині в четвер, 15 травня. Поки у РФ ніяк не коментували можливість присутності Путіна на переговорах.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.