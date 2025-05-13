Депутати пропонують скасувати фінальну співбесіду для кандидатів до апеляційних судів та ВАКС і прибрати вимогу 75% вірних відповідей на тесті з української державності

Верховна Рада зможе швидко прийняти законопроект, який спрощує конкурсні процедури для кандидатів до апеляційних судів та розширює коло потенційних претендентів до ВАКС.

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Депутати пропонують скасувати фінальну співбесіду для кандидатів до апеляційних судів, Вищого антикорупційного суду та Верховного Суду, пом’якшити обмеження для кандидатів до ВАКС, а також спростити вимоги до тесту на знання української державності. Відповідні зміни передбачені законопроектом 12331-2 «щодо уточнення процедур конкурсу на посаду судді та відрядження судді», який Комітет ВР з правової політики рекомендував до прийняття в другому читанні та в цілому.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», цей законопроект спочатку стосувався лише питання строків відрядження суддів, але Комітет вирішив додати туди положення з іншого законопроекту 13114, який пленарний зал тричі не зміг включити до порядку денного.

Таким чином, норми законопроекту 13114, який не зміг «добратися» навіть до першої стадії, «переїхали» до законопроекту 12331-2, до прийняття якого лишився один крок.

Поспіх депутатів пояснюється, серед іншого, простою причиною – вже 1 червня має початися прийом документів кандидатів до АП ВАКС і є необхідність розширити коло осіб, які зможуть брати участь у конкурсі. Про це у своєму листі до голови Комітету Дениса Маслова написав голова ВККС Андрій Пасічник.

Як зазначило Головне юридичне управління парламенту, внаслідок цього «концепція законопроекту 12331-2 зазнала суттєвих змін». Зокрема, до тексту проекту включено положення щодо проведення конкурсу на посаду судді, надання відпустки членам Вищої кваліфікаційної комісії суддів із виплатою їм допомоги на оздоровлення, зміни до Закону «Про Вищий антикорупційний суд» тощо.

Прохідний бал за тестування на знання історії української державності буде визначати сама ВККС

Законопроект передбачає, що ВККС буде сама встановлювати допустимий бал не лише для IQ-тестів, але й для тесту на історію української державності.

Наразі кандидат на посаду судді вважається таким, що склав кваліфікаційний іспит з вибраної спеціалізації суду, якщо він набрав не менше 75% максимально можливого бала за тестування щодо історії української державності, загальних знань у сфері права та відповідної спеціалізації суду.

Законопроектом передбачається вважати таким, що склав іспит, кандидата, який набрав не менше 75% максимально можливого бала за тестування щодо загальних знань у сфері права та відповідної спеціалізації суду. Таким чином, вимога стосовно 75% вірних відповідей на тесті з історії української державності прибирається.

Для проходження на наступний етап кандидату буде достатньо скласти тестування щодо когнітивних здібностей та історії української державності «успішно». Таким успішним проходженням буде вважатися набрання середнього допустимого бала, встановленого ВККС.

Таким чином, депутати вирішили розширити дискрецію ВККС, для того, аби вона сама визначила допустимий бал не лише для IQ-тесту, але й стосовно історії державності.

Це може потенційно розширити коло осіб, які успішно пройдуть даний етап конкурсу.

Для кандидатів до апеляційних судів, ВАКС і Верховного Суду приберуть фінальну співбесіду

Кандидати на суддівські посади у конкурсних процедурах проходять кілька співбесід.

Законодавці пропонують спростити процедуру і прибрати фінальну співбесіду для кандидатів до ВАКС, Верховного Суду та апеляційних судів. Така співбесіда залишиться лише для місцевих судів.

Відповідно у п. 4 ч. 4 статті 79-3, яка регулює особливості проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді апеляційного суду, вищого спеціалізованого суду (тобто, ВАКС і в подальшому створених СОАС та СААС) або судді Верховного Суду, пропонують встановити, що ВККС за результатами кваліфікаційного оцінювання кандидатів на посаду судді апеляційного суду, вищого спеціалізованого суду або судді Верховного Суду ухвалює рішення про підтвердження або непідтвердження здатності таких кандидатів здійснювати правосуддя у відповідному суді, визначає рейтинг для участі у конкурсі кандидатів, які підтвердили здатність здійснювати правосуддя у відповідному суді, визначає переможця конкурсу на зайняття вакантної посади судді у відповідному суді та ухвалює рішення про рекомендацію або про відмову в наданні рекомендації про призначення кандидата на посаду судді.

Відповідно у ч. 1 статті 79-5 («завершення конкурсу на зайняття вакантної посади судді») пропонується встановити, що після визначення переможця конкурсу на зайняття вакантної посади судді місцевого суду ВККС на своєму засіданні проводить з ним співбесіду (замість нині чинної норми «після визначення переможця конкурсу ВККС на своєму засіданні проводить з ним співбесіду»).

Отже, фінальна співбесіда, за результатами якої Вища кваліфікаційна комісія суддів ухвалює рішення про рекомендацію або про відмову в наданні рекомендації про призначення кандидата на посаду судді; чи рішення про рекомендацію про переведення судді (якщо переможцем конкурсу на посаду судді місцевого суду став суддя) залишиться лише для вакансій у місцевих судах.

«Відтак, за редакцією проекту після визначення переможця конкурсу на зайняття вакантної посади ВККС на своєму засіданні проводитиме співбесіду лише з переможцем на посаду судді місцевого суду і не буде проводити таку співбесіду з переможцями на посаду судді інших судів, наприклад, апеляційних.

Однак, на нашу думку, такі зміни є некомплексними, оскільки вони не вписуються у зміст та назву статті 79-5 Закону та потребують відповідного коригування з іншими положеннями глави 3 «Конкурс та призначення на посаду судді» розділу IV «Порядок зайняття посади судді» Закону», зауважили у Головному юридичному управлінні парламенту.

Документи на конкурс можна подати повторно

Законопроектом пропонується встановити, що на період дії воєнного стану та протягом одного року з дня його завершення не застосовуються положення ч. 9 статті 74 та ч. 3 статті 84.

Тобто, під час воєнного стану і ще рік після не будуть працювати норми стосовно обмеження в один рік для повторної участі, а саме про те, що:

Кандидат на посаду судді, який не з’явився для складання кваліфікаційного іспиту без поважних причин, відмовився від його складання чи не склав його, може бути допущений до складання такого іспиту повторно не раніше ніж через один рік .

. Суддя (кандидат на посаду судді) може звернутися до ВККС із заявою про проведення його кваліфікаційного оцінювання не раніше ніж через один рік з дня ухвалення Комісією рішення за результатами останнього кваліфікаційного оцінювання, крім випадків подання суддею заяви про проведення оцінювання на зайняття вакантної посади судді в суді іншої інстанції або іншої спеціалізації.

Зміни щодо досьє

Законодавці пропонують на час воєнного стану встановити обмеження для загального доступу до:

1) будь-якої інформації суддівського досьє (досьє кандидата на посаду судді) особи, яка проходить військову службу, щодо такої служби;

2) будь-якої інформації суддівського досьє (досьє кандидата), декларації родинних зв’язків судді (кандидата) про членів сім’ї та близьких осіб, які:

є військовослужбовцями;

перебувають на території ведення активних бойових дій (для яких не визначено дату завершення) або тимчасово окупованих РФ територіях України (для яких не визначено дату завершення тимчасової окупації), з підстав, що не залежать від волі таких членів сім’ї або близьких осіб (полон, стан здоров’я тощо);

належать до інших категорій осіб, зазначених у частинах 7-14 статті 45 Закону «Про запобігання корупції», декларації яких відповідно до пункту 2-11 Прикінцевих положень Закону «Про запобігання корупції» не підлягають відображенню у відкритому доступі.

ВККС обмежує доступ до інформації у разі надходження обґрунтованого письмового клопотання судді або кандидата на посаду судді.

Крім того, наразі п. 4 ч. 4 ст. 85 передбачає, що суддівське досьє має містити інформацію про результати проходження в Національній школі суддів спеціальної підготовки кандидата на посаду судді, підготовки судді упродовж перебування на посаді судді. Законодавці пропонують передбачити, що досьє буде містити інформацію про результати проходження в НШСУ початкової підготовки, а також підготовки судді упродовж перебування на посаді судді.

Також буде передбачено, що досьє кандидата на посаду судді має містити документи, подані кандидатом на посаду судді відповідно до ч. 1 статті 72 або ч. 3 статті 79-3 закону.

Відпустка для ВККС

Статтю 102 доповнять нормою про те, що члену ВККС надається відпустка тривалістю 30 робочих днів із виплатою допомоги на оздоровлення у розмірі винагороди члена ВККС. Тобто, не менше 236 тисяч грн. Ця норма такої «переїхала» з іншого законопроекту.

Строки відрядження

У підпункті 2 пункту 56 Прикінцевих та перехідних положень буде виключено норму про незастосування положень абзацу 2 ч. 2 статті 55 цього Закону щодо граничного строку відрядження судді у разі здійснення відрядження судді за рішенням голови Верховного Суду.

Відповідно перехідні положення буде доповнено пунктами 88-91, якими буде установлено, що 2-річне обмеження загального строку відрядження судді, передбачене абзацом 2 ч. 2 статті 55 цього Закону, не застосовується:

1) щодо відрядження судді апеляційного суду – до дня завершення ВККС конкурсу на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошеного рішенням Комісії від 14 вересня 2023 року №94/зп-23;

2) щодо відрядження судді місцевого суду (крім випадків, передбачених п. 89 цього розділу) – протягом добору на посаду судді місцевого суду, оголошеного рішенням ВККС від 11 грудня 2024 року № 366/зп-24, та одного року з дня його завершення.

Відрядження суддів місцевих та апеляційних судів, розпочаті та не завершені до дня набрання чинності Законом «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо уточнення процедур конкурсу на посаду судді та відрядження судді», продовжуються з урахуванням особливостей, передбачених цим пунктом. Продовження відрядження суддів місцевих та апеляційних судів здійснює Вища рада правосуддя за зверненням голови суду, до якого суддя відряджений, та за наявності згоди такого судді.

До дня початку роботи Київського міського окружного адміністративного суду, а також протягом одного року з дня початку його роботи, 2-річне обмеження загального строку відрядження судді, передбачене абзацом 2 ч. 2 статті 55 цього Закону, не застосовується щодо суддів місцевих судів, відряджених до Київського окружного адміністративного суду до дня набрання чинності Законом «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо уточнення процедур конкурсу на посаду судді та відрядження судді». Продовження відрядження таких суддів Вища рада правосуддя здійснює за зверненням голови суду, до якого суддя відряджений, та за наявності згоди такого судді.

Пом’якшення обмежень для кандидатів до ВАКС

Зміни будуть внесені і до закону про Вищий антикорупційний суд.

Наразі закон про ВАКС передбачає, що не може бути призначена суддею Вищого антикорупційного суду особа:

1) яка упродовж 10 років, що передують призначенню:

працювала (проходила службу) в органах прокуратури України, внутрішніх справ України, Національної поліції України, Державному бюро розслідувань, інших правоохоронних органах (органах правопорядку), податковій міліції, Службі безпеки України, митних органах, Національному антикорупційному бюро України, Бюро економічної безпеки України, Національному агентстві з питань запобігання корупції, Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших кримінальних правопорушень, Антимонопольному комітеті України, Рахунковій палаті, центральному органі виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

обіймала політичні посади, мала представницький мандат;

2) яка упродовж останніх 5 років входила до складу керівних органів політичної партії або перебувала у трудових чи інших договірних відносинах з політичною партією тощо.

Законодавці пропонують змінити вищезгадані пункти 1 і 2 ч. 4 статті 7 Закону «Про Вищий антикорупційний суд». Відповідно до запропонованих змін не може бути призначена суддею Вищого антикорупційного суду особа:

1) яка упродовж 10 років, що передують призначенню, працювала (проходила службу) в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, Національному антикорупційному бюро України, Національному агентстві з питань запобігання корупції, Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів;

2) яка упродовж останніх 5 років: обіймала політичні посади, мала представницький мандат, входила до складу керівних органів політичної партії або перебувала у трудових чи інших договірних відносинах з політичною партією; працювала (проходила службу) в органах прокуратури України (крім Спеціалізованої антикорупційної прокуратури), внутрішніх справ України, Національної поліції України, Державному бюро розслідувань, інших правоохоронних органах (органах правопорядку), податковій міліції, Службі безпеки України, митних органах, Бюро економічної безпеки України, Антимонопольному комітеті України, Рахунковій палаті, центральному органі виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і державну митну політику, центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму.

Отже, серед іншого, будуть дещо спрощені норми для участі в конкурсі до ВАКС для колишніх прокурорів – крім прокурорів САП.

Разом з тим, у запропонованій нормі щодо обмеження в 5 років не вказано, з якого моменту вони мають відраховуватися.

Автор: Наталя Мамченко

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