Членам ВККС пропонують виплачувати допомогу на оздоровлення під час відпустки — депутати зареєстрували законопроект

Членам Вищої кваліфікаційної комісії суддів пропонується давати відпустку 30 днів із виплатою допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу, тобто, 236 тисяч грн.

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Членам Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) пропонується надавати відпустку тривалістю 30 робочих днів із виплатою допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу члена ВККС, тобто, 236 тисяч грн. Відповідні зміни передбачає законопроект 13114 про внесення змін до Закону «Про судоустрій і статус суддів» щодо деяких питань проведення конкурсу на посаду судді, який зареєстрував голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики Денис Маслов.

Як зазначають депутати, потребує вирішення суттєва розбіжність у рівні соціального забезпечення членів ВККС залежно від їх статусу у частині порядку отримання відпусток, адже наслідком цього є значне диференціювання матеріального забезпечення членів ВККС за ознакою професійного досвіду та статусу в той час, коли функції, статус та повноваження всіх членів ВККС є тотожними.

Нагадаємо, з 2024 року почав діяти закон 3511-IX, ініційований Денисом Масловим, яким підвищено зарплату членам Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Мінімально тепер їм мають виплачувати 236 тисяч грн.

Змінами було передбачено, що розмір винагороди члена ВККС встановлюється у розмірі посадового окладу судді Верховного Суду з коефіцієнтом 1,5. Базовий розмір посадового окладу судді Верховного Суду становить 75 прожиткових мінімумів. Отже, посадовий оклад членів ВККС з 1 січня 2024 року має становити не менше 236 475 грн (75 * 2102 грн * 1,5).

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», цим же законопроектом 13114 Комітет з правової політики пропонує скасувати обмеження для певних посадовців, зокрема, працівників НАЗК, АРМА, митників та податківців, які забороняють їм претендувати на крісло судді Вищого антикорупційного суду.

Крім того, пропонується надати ВККС повноваження самостійно визначати прохідний бал тестування щодо історії української державності і врегулювати тимчасове обмеження загального доступу до суддівських досьє (досьє кандидата на посаду судді), а також декларації родинних зв’язків на період воєнного стану, якщо такі матеріали містять чутливу інформацію.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», родичі членів ВККС та Вищої ради правосуддя вдало склали іспит на посади суддів апеляційних господарських судів.

Автор: Наталя Мамченко

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