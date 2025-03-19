Через рік після введення вимоги про знання історії української державності конкурсантами в судді депутати виявили, що подібної практики немає за кордоном

Нардепи поступово «відкочують» назад вимоги, введені рік тому до учасників конкурсів на посади суддів.

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Наприкінці 2023 року народні депутати прийняли закон, яким додали для конкурсантів в суди вимоги стосовно необхідності дати не менше трьох четвертих правильних відповідей на IQ-тесті, а також на тесті щодо знання історії української державності. Відповідний законопроект 10140-д «щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри» ініціював тоді голова Комітету ВР з питань правової політики Денис Маслов.

Втім, згодом стало зрозуміло, що вимоги надмірні, і так набрати суддів швидко не вийде. Тож, поступово вимоги почали «відкочувати» назад.

Так, восени депутати, на чолі з тим же паном Масловим, вирішили зареєструвати законопроект 11425-д, вказавши, що «геніальність» на IQ-тесті не дорівнює здатності здійснювати правосуддя. Чому для такого умовиводу депутатам знадобилося майже рік – загадка.

При цьому в пояснювальній записці депутати тоді вказали, що «відсіювання тих кандидатів, які не набрали 75% максимального бала за тестування щодо історії української державності, виглядає абсолютно обґрунтованим».

Але нещодавно депутати, вочевидь, знов передумали і вирішили спростити вимоги і стосовно тестування знань з історії української державності. Для цього, знов таки, Денис Маслов 18 березня вніс законопроект 13114.

Як зазначають ініціатори, законом «щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри» було суттєво оновлено порядок проведення конкурсних процедур. Разом із тим, 18 лютого 2025 року до Комітету з питань правової політики надійшов лист ВККС, у якому Комісія висловила свої пропозиції щодо подальшого удосконалення як порядку проведення конкурсів, так і роботи Комісії в цілому».

Зазначається, що згаданим законом Маслова наприкінці 2023 року було введено такий вид анонімного тестування, як тестування історії української державності кандидатів із поширення на нього вимоги закону про набрання кандидатом не менше ніж 75% максимально можливого бала.

«Разом з тим, ВККС зазначила – з огляду на те, що тестування з історії української державності під час добору (конкурсу) на посаду судді проводитиметься вперше, та на відсутність стандартизованої і валідної відповідної методики необхідно наділити Комісію повноваженнями самостійно визначати мінімальний (прохідний) бал для такого тестування», вказують ініціатори проекту.

Таким чином, Денис Маслов та його колеги вважають, що тепер потрібно переглянути внесені за їх же ініціативою зміни з метою надання ВККС повноважень самостійно визначати прохідний бал тестування щодо історії української державності.

«Доцільно зазначити і про відсутність таких практик у діяльності органів суддівського добору за кордоном» – дійшли до умовиводу депутати.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», цим же законопроектом 13114 Комітет з правової політики пропонує скасувати обмеження для певних посадовців, які забороняють їм претендувати на крісло судді Вищого антикорупційного суду.

Автор: Наталя Мамченко

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