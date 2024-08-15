«Геніальність» на IQ-тесті не дорівнює здатності здійснювати правосуддя - Верховна Рада скасує вимогу про третину правильних відповідей для конкурсантів в судді

Вимогу для конкурсантів в судді щодо не менш 75% вірних відповідей на IQ-тест приберуть із закону.

Чинний закон вимагає, щоб конкурсант в судді набрав не менше 75% вірних відповідей на IQ-тест. Це автоматично відсіює кандидатів, які не навчилися працювати з подібною категорією тестувань.

Комітет Верховної Ради з питань правової політики пропонує цю вимогу скасувати. Відповідний законопроект 11425 Комітет розглянув 15 серпня.

Автори проекту аргументують необхідність його прийняття тим, що якщо IQ-тест показує «геніальність» кандидата в судді чи діючого судді, який претендує «на підвищення» в суд вищої інстанції, це ще не означає його доброчесність і здатність професійно виконувати обов’язки.

Таким чином, кандидати в судді, який набрали середній бал на IQ-тесті, не можуть далі брати участь у конкурсі, і Вища кваліфкомісія суддів (ВККС) змушена працювати тільки з кандидатами з високими балами за когнітивним тестом, що ще не означає здатність якісно виконувати функції судді.

Тому пропонується внести зміни до статті 74 Закону «Про судоустрій і статус суддів» про те, що кандидат на посаду судді вважатиметься таким, що склав кваліфікаційний іспит, якщо він «успішно пройшов тестування щодо когнітивних здібностей».

Успішним проходженням вважатиметься набрання кандидатом середньо допустимого балу тестування щодо когнітивних здібностей, встановленого ВККС.

Вища кваліфікаційна комісія суддів буде встановлювати прохідний бал кваліфікаційного іспиту без урахуванням результатів тестування щодо когнітивних здібностей.

Пропонується також уточнити, що ВККС не оприлюднюватиме програму та перелік питань тестування щодо когнітивних здібностей на своєму офіційному веб-сайті, враховуючи, що це знівелює сенс подальшого тестування.

Проектом також пропонується визначити, що ВККС проводить кваліфікаційний іспит в межах конкурсу на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошений рішенням Комісії від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23, за правилами, які діють після набрання чинності цим проектом Закону.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», вимоги до кваліфікаційного іспиту під час конкурсів на посади суддів судів першої інстанції, апеляційних судів, Вищого антикорупційного суду та інших відповідних конкурсів, планують уточнити.

Справа у тому, що законом щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри від 9 грудня 2023 року №3511-IX було суттєво оновлено порядок проведення конкурсних процедур.

Зокрема введено такий вид анонімного тестування, як тестування когнітивних здібностей кандидатів (IQ-тест), із поширення на нього вимоги закону про набрання кандидатом не менше ніж 75% максимально можливого бала.

Автор: Наталя Мамченко

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