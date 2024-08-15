«Укрпошта» готова відкритися в Суджі Курської області, але за деяких умов

Для відкриття відділення необхідне гарантування безпеки співробітників компанії та наявність джерел фінансування.

«Укрпошта» може відкрити відділення у місті Суджа на території рф в тому випадку, якщо отримає вказівки штабу з роботи на звільнених територіях при Кабміні. Про це повідомив гендиректор поштового оператора Ігор Смілянський, передає агентство «Інтерфакс-Україна».

У компанії наголосили, що для відкриття відділення необхідне дотримання двох умов: гарантування безпеки співробітників компанії та наявність джерел фінансування.

«Укрпошта» готова відкриватися в Суджі за двох ключових умов: перша - це достатній рівень умов безпеки, зокрема, для наших співробітників і людей на територіях. Йдеться не про гарантування 100% безпеки, адже і в Україні це сьогодні неможливо, а про прийнятний рівень ризику. Друга - ухвалення відповідного рішення та джерел фінансування», — зазначив Смілянський.

Вказується, що джерелами фінансування пенсій або гуманітарної/соціальної допомоги на території Курської або Бєлгородської областей можуть бути заморожені кошти рф.

«Це ж стосується доставки посилок нашим хлопцям і дівчатам у ЗСУ. У цьому випадку ми відкриваємо і доставляємо, або доставляємо пересувними відділеннями. Можливо, буде потрібен новий тип пересувного відділення - щось на кшталт машини «Козак», - зазначили у компанії.

Додається, що дозвіл на відкриття відділень «Укрпошти» на території рф може ухвалити штаб із роботи на звільнених територіях при Кабміні.

«Зазвичай Кабінет Міністрів України створює штаб із роботи на звільнених територіях. Штаб опрацьовує рішення, які виносяться на КМУ або Верховну Раду України (за прикладом Харківщини та Херсонщини у 2023 році). Тому, всі механізми вже відпрацьовані, і, щойно буде відповідне рішення, ми можемо його застосувати», - повідомили в «Укрпошті».

Раніше повідомлялося, що українські військові публікують відео з центральної площі міста Суджа Курської області.

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