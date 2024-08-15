«Укрпочта» готова открыться в Судже Курской области, но при некоторых условиях

Для открытия отделения необходимо обеспечение безопасности сотрудников компании и наличие источников финансирования.

«Укрпочта» может открыть отделение в городе Суджа на территории рф в том случае, если получит указания штаба по работе на освобожденных территориях при Кабмине. Об этом сообщил гендиректор почтового оператора Игорь Смилянский, передает агентство «Интерфакс-Украина».

В компании подчеркнули, что для открытия отделения необходимо соблюдение двух условий: обеспечения безопасности сотрудников компании и наличие источников финансирования.

«Укрпочта» готова открываться в Судже при двух ключевых условиях: первое – это достаточный уровень условий безопасности, в частности для наших сотрудников и людей на территориях. Речь идет не о гарантировании 100% безопасности, ведь и в Украине это сегодня невозможно, а о приемлемом уровне риска. Вторая – принятие соответствующего решения и источников финансирования», — отметил Смилянский.

Указывается, что источниками финансирования пенсий или гуманитарной/социальной помощи на территории Курской или Белгородской областей могут быть заморожены средства рф.

«Это касается доставки посылок нашим ребятам в ВСУ. В этом случае мы открываем и доставляем или доставляем передвижными отделениями. Возможно, потребуется новый тип передвижного отделения – что-то вроде машины «Казак», – отметили в компании.

Добавляется, что разрешение на открытие отделений «Укрпочты» на территории России может принять штаб по работе на освобожденных территориях при Кабмине.

«Обычно Кабинет Министров Украины создает штаб по работе на освобожденных территориях. Штаб прорабатывает решения, выносимые на КМУ или Верховную Раду Украины (по примеру Харьковщины и Херсонщины в 2023 году). Поэтому все механизмы уже отработаны, и как только будет соответствующее решение, мы можем его применить», - сообщили в «Укрпочте».

Ранее сообщалось, что украинские военные публикуют видео с центральной площади города Суджа Курской области.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.