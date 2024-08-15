Муж работницы считается пропавшим без вести: имеет ли она право на отпуск на детей

В Гоструде отметили, что женщина, которая имеет одного ребенка, но муж с прошлого года считается пропавшим без вести, имеет право на дополнительный отпуск на детей.

Центрально-Западное межрегиональное управление Гоструда объясняет, имеет ли право на отпуск на детей женщина, муж которой с прошлого считается пропавшим без вести.

Как сообщается, имеет.

Согласно Закону Украины «Об отпусках» одинокой матери, отцу ребенка, воспитывающего их без матери (в том числе в случае длительного пребывания матери в лечебном учреждении), предоставляется ежегодно дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 10 календарных дней.

Одинокая мать это мать, в актовой записи о рождении ребенка которой сведения о муже как отце ребенка внесены в установленном порядке по его указанию; мать ребенка, отец которого умер, согласно решению суда лишен родительских прав, признан безвестно отсутствующим или объявлен умершим, если этот ребенок не был усыновлен другим мужчиной.

Следовательно, такая женщина имеет право на дополнительный отпуск как работник, имеющий детей.

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