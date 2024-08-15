В Офисе Президента отрицают причастность Украины к подрыву «Северных потоков»

Украина не имеет ничего общего со взрывами на Северных потоках, — советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

В Офисе Президента опровергли информацию о том, что Украина, якобы, имеет отношение к подрыву "Северных потоков". Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в комментарии Reuters.

Он подчеркнул, что для осуществления такого акта требуются значительные технические и финансовые ресурсы.

"А кто всем этим владел на момент взрыва? Только россия", – заявил Подоляк.

Советник главы ОП заверил, что Украина не имеет никакого отношения к взрывам на Nord Stream, подчеркнув, что страна не извлекла никаких стратегических или тактических выгод от этих событий.

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