В Офісі Президента заперечили причетність України до підриву «Північних потоків»

Україна не має нічого спільного з вибухами на Північних потоках, — радник очільника Офісу Президента Михайло Подоляк.

В Офісі Президента спростували інформацію про те, що Україна нібито має відношення до підриву "Північних потоків". Про це заявив радник очільника Офісу Президента Михайло Подоляк у коментарі Reuters.

Він підкреслив, що для здійснення такого акта потрібні значні технічні та фінансові ресурси.

"А хто всім цим володів на момент вибуху? Тільки росія", – заявив Подоляк.

Радник очільника ОП запевнив, що Україна не має жодного відношення до вибухів на Nord Stream, підкресливши, що країна не отримала жодних стратегічних чи тактичних вигод від цих подій.

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