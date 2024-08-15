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Розкрадання 300 тисяч гривень під час ремонту дороги: судитимуть трьох посадовців «Київавтодору» та підрядника

16:05, 15 серпня 2024
Серед обвинувачених - начальник управління капітального будівництва, начальник відділу мостів та шляхопроводів та начальник відділу контролю якості управління капітального будівництва КК «Київавтодор» та підрядник.
Розкрадання 300 тисяч гривень під час ремонту дороги: судитимуть трьох посадовців «Київавтодору» та підрядника
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У Києві судитимуть трьох посадовців «Київавтодору» та підрядника, яких обвинувачують у розкраданні 300 тисяч гривень під час ремонту дороги. Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

Серед обвинувачених - начальник управління капітального будівництва, начальник відділу мостів та шляхопроводів та начальник відділу контролю якості управління капітального будівництва КК «Київавтодор» та підрядник.

За матеріалами слідства, КК «Київавтодор» та підрядна організація у 2023 році уклали договір на проведення ремонту доріг у місті Києві.

На підставі актів приймання виконаних будівельних робіт та довідки про їх вартість виконавцю були перераховані кошти зі столичного бюджету.

Проте, як встановлено слідством, до офіційних документів були внесені недостовірні відомості щодо обсягів виконання робіт.

Висновками будівельно-технічної та судово-економічної експертиз встановлено невідповідність обсягів виконаних робіт на суму близько 300 тисяч гривень.

Наразі обвинувальний акт відносно посадовців та підрядника скеровано до суду для розгляду по суті.

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