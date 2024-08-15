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Хищение 300 тысяч гривен во время ремонта дороги: будут судить трех должностных лиц «Киевавтодора» и подрядчика

16:05, 15 августа 2024
Среди обвиняемых – начальник управления капитального строительства, начальник отдела мостов и путепроводов и начальник отдела контроля качества управления капитального строительства КК «Киевавтодор» и подрядчик.
Хищение 300 тысяч гривен во время ремонта дороги: будут судить трех должностных лиц «Киевавтодора» и подрядчика
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В Киеве будут судить трех должностных лиц «Киевавтодора» и подрядчика, обвиняемых в хищении 300 тысяч гривен во время ремонта дороги. Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

Среди обвиняемых – начальник управления капитального строительства, начальник отдела мостов и путепроводов и начальник отдела контроля качества управления капитального строительства КК «Киевавтодор» и подрядчик.

По материалам следствия, КК «Киевавтодор» и подрядная организация в 2023 году заключили договор на проведение ремонта дорог в Киеве.

На основании актов приемки выполненных строительных работ и справки об их стоимости исполнителю были перечислены средства из столичного бюджета.

Однако, как установлено следствием, в официальные документы были внесены недостоверные сведения об объемах выполнения работ.

Выводами строительно-технической и судебно-экономической экспертиз установлено несоответствие объемов выполненных работ на сумму около 300 тысяч гривен.

В настоящее время обвинительный акт в отношении должностных лиц и подрядчика направлен в суд для рассмотрения по существу.

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