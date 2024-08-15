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Чоловік працівниці вважається зниклим безвісти: чи має вона право на відпустку на дітей

18:48, 15 серпня 2024
У Держпраці зазначили, що жінка, яка має одну дитину, але чоловік з минулого року вважається зниклим безвісти, має право на додаткову відпустку на дітей.
Чоловік працівниці вважається зниклим безвісти: чи має вона право на відпустку на дітей
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Центрально-Західне міжрегіональне управління Держпраці пояснює, чи має право на відпустку на дітей жінка, чоловік якої з минулого поку вважається зниклим безвісти. 

Як повідомляється, має.

Відповідно до Закону України «Про відпустки» одинокій матері, батьку дитини, який виховує їх без матері (у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), надається щороку додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів.

Одинока мати це мати, в актовому записі про народження дитини якої відомості про чоловіка як батька дитини внесені в установленому порядку за її вказівкою; мати дитини, батько якої помер, відповідно до рішення суду позбавлений батьківських прав, визнаний безвісно відсутнім або оголошений померлим, якщо ця дитина не була усиновлена іншим чоловіком.

Отже, така жінка має право на додаткову відпустку як працівник, що має дітей.

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