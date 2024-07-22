Як буде проходити кваліфікаційний іспит під час конкурсів на посади суддів: тестування на когнітивні здібності та знання історії української державності

Кваліфікаційний іспит можна здати вдало лише у тому випадку, якщо вдасться отримати достатню кількість балів за когнітивні здібності та історію української державності.

Вимоги до кваліфікаційного іспиту під час конкурсів на посади суддів судів першої інстанції, апеляційних судів, Вищого антикорупційного суду та інших відповідних конкурсів, планують уточнити.

Як стало відомо «Судово-юридичній газеті», зокрема, пропонується закріпити у законі «Про судоустрій і статус суддів» обов’язковий відсоток балів за тестування на когнітивні здібності та тестування на знання історії української державності.

Про це свідчить текст законопроекту № 11425 від 22 липня 2024 року, який врегульовує особливості складання кваліфікаційного іспиту, ініціаторами якого є група народних депутатів – членів Комітету Верховної Ради з питань правової політики на чолі з головою Комітету Денисом Масловим.

Законопроект пропонує встановити, що кандидат на посаду судді вважається таким, що склав кваліфікаційний іспит з відповідної спеціалізації, якщо він:

1. набрав не менше 75 відсотків максимально можливого бала за тестування щодо історії української державності, загальних знань у сфері права та кожної спеціалізації суду

2. набрав не менше 75 відсотків максимально можливого бала за кожне практичне завдання

3. успішно пройшов тестування щодо когнітивних здібностей. Успішним проходженням вважається набрання кандидатом середньо допустимого балу тестування щодо когнітивних здібностей, встановленого Вищою кваліфікаційною комісією суддів України.

Також передбачене, що Вища кваліфікаційна комісія суддів України встановлює прохідний бал кваліфікаційного іспиту, який не може бути нижчим за 75 відсотків максимально можливого бала за кожне тестування (крім тестування щодо когнітивних здібностей) та практичне завдання кваліфікаційного іспиту.

Прикінцеві та Перехідні положення до законопроекту передбачають, що:

Вища кваліфікаційна комісія суддів України завершує конкурс на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошений рішенням Комісії від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23, за правилами, які діють після набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри".

Вища кваліфікаційна комісія суддів України проводить кваліфікаційний іспит в межах конкурсу, передбаченого цим пунктом, за правилами, які діють після набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо особливостей складання кваліфікаційного іспиту».

Автор: В’ячеслав Хрипун

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