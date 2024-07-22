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Как будет проходить квалификационный экзамен во время конкурсов на должности судей: тестирование на когнитивные способности и знание истории украинской государственности

18:58, 22 июля 2024
Квалификационный экзамен можно сдать удачно только в том случае, если удастся набрать достаточное количество баллов за когнитивные способности и за историю украинской государственности.
Как будет проходить квалификационный экзамен во время конкурсов на должности судей: тестирование на когнитивные способности и знание истории украинской государственности
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Требования к квалификационному экзамену во время конкурсов на должности судей судов первой инстанции, апелляционных судов, Высшего антикоррупционного суда и других соответствующих конкурсов планируют уточнить.

Как стало известно «Судебно-юридической газете», в частности, предлагается закрепить в законе «О судоустройстве и статусе судей» обязательный процент баллов за тестирование на когнитивные способности и тестирование на знание истории украинской государственности.

Об этом свидетельствует текст законопроекта № 11425 от 22 июля 2024 года, который регулирует особенности квалификационного экзамена, инициаторами которого является группа народных депутатов – членов Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики во главе с председателем Комитета Денисом Масловым.

Законопроект предлагает установить, что кандидат на должность судьи считается сдавшим квалификационный экзамен по соответствующей специализации, если он:\

1. набрал не менее 75 процентов от максимально возможного балла за тестирование по истории украинской государственности, общим знаниям в сфере права и каждой специализации суда

2. набрал не менее 75 процентов максимально возможного балла за каждое практическое задание

3. успешно прошел тестирование на когнитивные способности. Успешным прохождением считается получение кандидатом средне допустимого балла за тестирование относительно когнитивных способностей, установленного Высшей квалификационной комиссией судей Украины.

Также предусмотрено, что Высшая квалификационная комиссия судей Украины устанавливает проходной балл квалификационного экзамена, который не может быть ниже 75 процентов максимально возможного балла за каждое тестирование (кроме тестирования когнитивных способностей) и практическое задание квалификационного экзамена.

Заключительные и Переходные положения к законопроекту предусматривают, что:

Высшая квалификационная комиссия судей Украины завершает конкурс на занятие вакантных должностей судей апелляционных судов, объявленный решением Комиссии от 14 сентября 2023 года № 94/зп-23, по правилам, действующим после вступления в силу Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статус судей" и некоторых законодательных актов Украины по усовершенствованию процедур судейской карьеры".

Высшая квалификационная комиссия судей Украины проводит квалификационный экзамен в рамках конкурса, предусмотренного этим пунктом, по правилам, действующим после вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» об особенностях сдачи квалификационного экзамена».

Автор: Вячеслав Хрипун

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