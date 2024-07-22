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Как будут действовать графики отключения света 23 июля

18:42, 22 июля 2024
С 14:00 до 24:00 облэнерго будут применять три очереди отключений.
Как будут действовать графики отключения света 23 июля
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23 июля графики отключения света будут применять все сутки. Об этом сообщает «Укрэнерго».

«23 июля меры ограничения потребления будут действовать в течение всех суток», - говорится в сообщении.

С 14:00 до 24:00 облэнерго будут применять три очереди отключений. В другие часы суток будут действовать две очереди отключений.

В то же время в Киеве, Киевской, Одесской, Донецкой, Днепропетровской областях с 14:00 до 24:00 есть высокая вероятность применения светло-серых зон отключений.

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