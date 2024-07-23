Может ли прокурор сообщать о завершении досудебного расследования через курьерскую службу, которой нет в Едином госреестре операторов почтовой связи – позиция Верховного Суда

Суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу, что по данным Единого государственного реестра операторов почтовой связи, организация курьерской связи «ТВИН-ДМ» не является полномочным оператором по предоставлению услуг почтовой связи, но Верховный Суд отменил их решение.

При проверке соблюдения стороной обвинения порядка уведомления стороны защиты о завершении досудебного расследования и открытии материалов досудебного расследования путем его отправки через организацию курьерской связи судам предстоит выяснить, наделена ли такая организация правовым статусом и полномочиями оператора почтовой связи. Об этом указал Верховный Суд в постановлении от 20 июня 2024 года по делу №202/6609/21.

Позиции судов первой и апелляционной инстанций

Местный суд закрыл уголовное производство по обвинению лица в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 368-3 УК, на основании п. 10 ч. 1 ст. 284 УПК. Апелляционный суд оставил без изменения определение местного суда. КУС ВС отменил определение апелляционного суда и назначил новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции. Апелляционный суд оставил без изменения определение местного суда.

В кассационной жалобе прокурор утверждает, что судами безосновательно признано ненадлежащим уведомление стороны защиты о завершении досудебного расследования через курьерскую службу «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ТВИН-ДМ» (далее – «ТВИН-ДМ»), предоставляющую услуги почтовой связи.

Позиция Кассационного уголовного суда

Кассационный уголовный суд отменил решения судов предыдущих инстанций и назначил новое рассмотрение в суде первой инстанции.

В обоснование позиции КУС отмечает, что услуги почтовой связи предоставляются на договорной основе согласно Правилам предоставления услуг почтовой связи, которые утверждаются КМУ, и должны соответствовать установленным нормам качества.

В договоре о предоставлении услуг почтовой связи, если он заключается в письменной форме, и в квитанции, кассовом чеке и т.п., если договор заключается в устной форме, обязательно указывается наименование оператора и объекта почтовой связи, предоставляющих услуги , дата и вид услуги, ее стоимость. Договор о предоставлении услуги почтовой связи считается заключенным после оплаты пользователем стоимости этой услуги, если иное не предусмотрено соответствующими договорами.

Согласно ст. 8 Закона «О почтовой связи» (в редакции от 16.10.2020) Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставление услуг почтовой связи (далее – НКЭК), в частности, ведет единый государственный реестр операторов почтовой связи

Суды первой и апелляционной инстанций в принятых решениях пришли к выводу, что по данным Единого государственного реестра операторов почтовой связи, организация курьерской связи «ТВИН-ДМ» не зарегистрирована в соответствии с требованиями действующего законодательства и не наделена такими правовым статусом и полномочиями, поэтому не является полномочным оператором по предоставлению услуг почтовой связи.

Однако такой вывод преждевременный, судами не проверено наличие договора о предоставлении услуг почтовой связи курьерской службы «ТВИН-ДМ», основным видом деятельности которой в соответствии с КВЭД-2010 значится «53.20 Другая почтовая и курьерская деятельность, а также факта проведения оплаты пользователем стоимости данной услуги».

Кроме того, судами не учтено, был ли во время совершения прокурором указанного процессуального действия, НКЭК уже был сформирован Единый государственный реестр операторов почтовой связи, проводился ли учет операторов почтовой связи.

Автор: Наталя Мамченко

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