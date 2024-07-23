Чи може прокурор повідомляти про завершення досудового розслідування через кур'єрську службу, якої немає в Єдиному держреєстрі операторів поштового зв'язку – позиція Верховного Суду

Суди першої та апеляційної інстанцій дійшли висновку, що за даними Єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку організація кур'єрського зв'язку «ТВІН-ДМ» не є повноважним оператором з надання послуг поштового зв'язку, але Верховний Суд скасував їх рішення.

При перевірці дотримання стороною обвинувачення порядку повідомлення сторони захисту про завершення досудового розслідування та відкриття матеріалів досудового розслідування шляхом його відправлення через організацію кур'єрського зв'язку судам належить з’ясувати, чи наділена така організація правовим статусом та повноваженнями оператора поштового зв'язку. На це вказав Верховний Суд у постанові від 20 червня 2024 року по справі №202/6609/21.

Позиції судів першої та апеляційної інстанцій

Місцевий суд закрив кримінальне провадження за обвинуваченням особи у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368-3 КК, на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК. Апеляційний суд залишив без зміни ухвалу місцевого суду. ККС ВС скасував ухвалу апеляційного суду та призначив новий розгляд у суді апеляційної інстанції. Апеляційний суд залишив без зміни ухвалу місцевого суду.

У касаційній скарзі прокурор стверджує, що судами безпідставно визнано неналежним повідомлення сторони захисту про завершення досудового розслідування через кур'єрську службу «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «ТВІНДМ» (далі - «ТВІН-ДМ»), що надає послуги поштового зв’язку.

Позиція Касаційного кримінального суду

Касаційний кримінальний суд скасував рішення судів попередніх інстанцій та призначив новий розгляд у суді першої інстанції.

В обґрунтування позиції ККС зазначає, що послуги поштового зв'язку надаються на договірній основі згідно з Правилами надання послуг поштового зв’язку, що затверджуються КМУ, та повинні відповідати встановленим нормам якості.

У договорі про надання послуг поштового зв'язку, якщо він укладається у письмовій формі, та у квитанції, касовому чеку тощо, якщо договір укладається в усній формі, обов'язково зазначаються найменування оператора та об'єкта поштового зв'язку, які надають послуги, дата та вид послуги, її вартість. Договір про надання послуги поштового зв'язку вважається укладеним після оплати користувачем вартості цієї послуги, якщо інше не передбачене відповідними договорами.

Відповідно до ст. 8 Закону «Про поштовий зв'язок» (в редакції від 16.10.2020) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (далі – НКЕК), зокрема, веде єдиний державний реєстр операторів поштового зв’язку.

Суди першої та апеляційної інстанцій в ухвалених рішеннях дійшли висновку, що за даними Єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку, організація кур'єрського зв'язку «ТВІН-ДМ» не зареєстрована відповідно до вимог чинного законодавства та не наділена такими правовим статусом та повноваженнями, а тому не є повноважним оператором з надання послуг поштового зв'язку.

Однак такий висновок є передчасним, судами не перевірено наявність договору про надання послуг поштового зв'язку кур'єрської служби «ТВІН-ДМ», основним видом діяльності якої відповідно до КВЕД-2010 значиться «53.20 Інша поштова та кур'єрська діяльність, а також факту проведення оплати користувачем вартості цієї послуги.

Окрім того, судами не враховано, чи на час вчинення прокурором зазначеної процесуальної дії, НКЕК вже було сформовано Єдиний державний реєстр операторів поштового зв'язку, чи проводився облік операторів поштового зв’язку.

Автор: Наталя Мамченко

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