В Киеве с моста Патона полился «водопад», видео

Это произошло после сильного ливня.

В Киеве 22 июля прорвало трубу на мосту Патона. Подходящие видео распространяются в сети. Это произошло после сильного ливня.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что со столичного моста, по которому ежедневно передвигаются тысячи граждан, пустился водопад. Вероятно, прорвало водопровод.

В этот момент там тоже находились автомобили.

Власти столицы пока не комментировали инцидент.

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