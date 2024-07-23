Ученые создали новый материал, который может изменить электронику

Материал имеет наивысшую подвижность электронов, которая когда-либо регистрировалась.

Ученые из Массачусетского технологического института смогли улучшить подвижность электронов, измеряющую скорость прохождения электричества через материал, создав тонкую пленку с помощью молекулярно-лучевой эпитаксии. Об этом сообщает Popular Mechanics.

Таким образом, физики создали новый материал, способный изменить электронику. Созданный материал имеет высокую подвижность электронов, которая когда-либо регистрировалась.

Основной задачей разработки новых технологий является максимально эффективное перемещение электронов. Поэтому сверхпроводники, которые могут обеспечить нулевое сопротивление при комнатной температуре, считаются «священным граалем» материаловедения.

Сделать технологию более эффективной можно с помощью охлаждения материалов до абсолютного нуля, но это не единственный способ. Ученые могут улучшить подвижность электронов материала или скорость движения электронов через материал.

Чтобы улучшить эту подвижность электронов, ученые использовали процесс, известный как молекулярно-лучевая эпитаксия, чтобы создать тонкую пленку, состоящую из одного атома. В результате получился тройной тетрадимит толщиной всего 100 нанометров, но значительно превышающий подвижность электронов любого другого материала.

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