Практика судов
  1. В мире

Ученые создали новый материал, который может изменить электронику

07:36, 23 июля 2024
Материал имеет наивысшую подвижность электронов, которая когда-либо регистрировалась.
Ученые создали новый материал, который может изменить электронику
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Ученые из Массачусетского технологического института смогли улучшить подвижность электронов, измеряющую скорость прохождения электричества через материал, создав тонкую пленку с помощью молекулярно-лучевой эпитаксии. Об этом сообщает Popular Mechanics.

Таким образом, физики создали новый материал, способный изменить электронику. Созданный материал имеет высокую подвижность электронов, которая когда-либо регистрировалась.

Основной задачей разработки новых технологий является максимально эффективное перемещение электронов. Поэтому сверхпроводники, которые могут обеспечить нулевое сопротивление при комнатной температуре, считаются «священным граалем» материаловедения.

Сделать технологию более эффективной можно с помощью охлаждения материалов до абсолютного нуля, но это не единственный способ. Ученые могут улучшить подвижность электронов материала или скорость движения электронов через материал.

Чтобы улучшить эту подвижность электронов, ученые использовали процесс, известный как молекулярно-лучевая эпитаксия, чтобы создать тонкую пленку, состоящую из одного атома. В результате получился тройной тетрадимит толщиной всего 100 нанометров, но значительно превышающий подвижность электронов любого другого материала.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд обязал Президента рассмотреть представление ВСП о назначении кандидата на должность судьи Печерского райсуда Киева

Кандидат просила признать противоправным бездействие по поводу ее неназначения на должность судьи Печерского райсуда Киева в предусмотренный законом срок.

Как будет проходить квалификационный экзамен во время конкурсов на должности судей: тестирование на когнитивные способности и знание истории украинской государственности

Квалификационный экзамен можно сдать удачно только в том случае, если удастся набрать достаточное количество баллов за когнитивные способности и за историю украинской государственности.

Мишель Обама все еще в списке тех, кто может стать кандидатом в президенты США взамен Байдена

Барак Обама официально не поддержал выдвижение Камалы Харрис – может ли быть кандидатом в президенты США Мишель Обама.

Полиция будет применять электрошокеры во время задержания, если лицо будет сопротивляться полицейскому

Во время задержания сопротивляющегося полицейский сможет применять электрошокер – Кабмин внес законопроект.

Мужчина не смог пересечь границу, потому что в электронном реестре «Оберег» отсутствовали данные об исключении его из военного учета – что решил суд

Мужчина просил суд обязать ТЦК внести сведения об исключении его из военного учета в электронный реестр призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег».

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Дмитро Боровков
    Дмитро Боровков
    заступник голови Залізничного районного суду м. Львова