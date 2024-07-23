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Вчені створили новий матеріал, який може змінити електроніку

07:36, 23 липня 2024
Матеріал має найвищу рухливість електронів, яка коли-небудь реєструвалася.
Вчені створили новий матеріал, який може змінити електроніку
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Вчені з Массачусетського технологічного інституту змогли покращити рухливість електронів, яка вимірює швидкість проходження електрики через матеріал, створивши тонку плівку за допомогою молекулярно-променевої епітаксії. Про це повідомляє Popular Mechanics.

Таким чином, фізики створили новий матеріал, який може змінити електроніку. Створений матеріал має найвищу рухливість електронів, яка коли-небудь реєструвалася.

Основним завданням розробки нових технологій є максимально ефективне переміщення електронів. Тому надпровідники, які можуть забезпечити нульовий електричний опір при кімнатній температурі, вважаються «священним граалем» матеріалознавства.

Зробити технологію ефективнішою можна за допомогою охолодження матеріалів до абсолютного нуля, але це не єдиний спосіб. Науковці можуть поліпшити рухливість електронів матеріалу або швидкість руху електронів через матеріал.

Щоб покращити цю рухливість електронів, вчені використали процес, відомий як молекулярно-променева епітаксия, щоб створити тонку плівку, що складається з одного атома. В результаті вийшов потрійний тетрадіміт товщиною всього 100 нанометрів, але такий, що значно перевищує рухливість електронів будь-якого іншого матеріалу.

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