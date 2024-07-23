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Верховный Суд объяснил, может ли суд проводить судебное разбирательство уголовного дела без адвокатов

08:20, 23 июля 2024
Осуществление судебного разбирательства в отсутствии защитников – позиция Верховного Суда.
Верховный Суд объяснил, может ли суд проводить судебное разбирательство уголовного дела без адвокатов
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Правовая помощь двух защитников не указывает на безальтернативную обязательность их одновременного присутствия в каждом судебном заседании по делу, но указывает на необходимость создания судом достаточных условий для возможности реализации своих функций каждым из защитников по мере обеспечения права обвиняемого на эффективную правовую защиту при обстоятельствах конкретного производство. На этом акцентировал внимание Верховный Суд в постановлении от 3 июня 2024 года по делу №317/2508/20.

Обстоятельства дела

Местный суд, с которым согласился суд апелляционной инстанции, признал виновным и осудил лицо по ч. 2 ст. 121 УК.

В кассационной жалобе защитник утверждает о нарушении права лица на защиту, поскольку апелляционный суд, с учетом поданного ходатайства защитника об отложении рассмотрения производства, а также отрицания самого обвиняемого против слушания дела в отсутствие его защитника, пришел к выводу о возможности осуществления судебного разбирательства без защитника.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд отменил определение суда апелляционной инстанции и назначил новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции.

В обоснование позиции КУС отмечает, что, решая вопрос о возможности проведения апелляционного рассмотрения без участия защитника, апелляционный суд свое решение мотивировал тем, что:

  • одновременно участвовать в судебном разбирательстве могут не более пяти защитников одного обвиняемого;
  • в судебном заседании присутствует защитник, подавший апелляционную жалобу;
  • суд пересматривает уголовное производство в рамках поданной апелляционной жалобы, которую в этом случае подал защитник;
  • другим защитником апелляционная жалоба подана не была;
  • дело на рассмотрении находится уже длительное время;
  • второй защитник был надлежащим образом уведомлен о дате, времени и месте апелляционного разбирательства, с ним была согласована дата разбирательства в суде апелляционной инстанции.

Однако такой вывод апелляционного суда не основывается на положениях УПК с учетом следующего.

Как усматривается из материалов уголовного производства, в адрес апелляционного суда поступило ходатайство одного из двух защитников об отложении рассмотрения этого уголовного производства, поскольку он был занят в другом судебном заседании, а именно принимал участие в судебном заседании.

При этом защитник указывал, что намерен лично участвовать в апелляционном суде и предоставить дополнительные объяснения по существу поданной апелляционной жалобы.

При решении вопроса о возможности продления апелляционного разбирательства согласно журналу и технической записи судебного заседания было заслушано мнение обвиняемого, который отметил, что при отсутствии защитника судебное заседание нельзя проводить.

Положениями ч. 3 ст. 46 УПК предусмотрено, что одновременно участвовать в судебном разбирательстве могут не более пяти защитников одного обвиняемого. Согласно материалам уголовного производства защиту интересов обвиняемого в суде апелляционной инстанции осуществляют два защитника.

Обвиняемый от услуг ни одного из защитников не отказывался и возражал о рассмотрении уголовного производства в апелляционном суде при отсутствии защитника. Таким образом, обвиняемый видел, что для эффективной защиты ему необходимо воспользоваться правовой помощью обоих своих защитников, что не указывает на безальтернативную обязательность их одновременного присутствия в каждом судебном заседании по делу, но указывает на необходимость создания судом достаточных условий для реализации своих функций каждым из защитников по мере обеспечения права обвиняемого на эффективную правовую защиту при обстоятельствах конкретного производства.

Автор: Наталя Мамченко 

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