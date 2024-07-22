Борис Джонсон действует по собственной инициативе, — в Кабмине прокомментировали «мирный план» экс-премьера Британии

Ольга Стефанишина прокомментировала предложения Джонсона, которые якобы могут использоваться «для прекращения войны в Украине».

Вицепремьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина прокомментировала «мирный план» бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

По ее словам, мирные предложения Джонсона отражают его собственные взгляды.

«Мы должны ценить его смелость, потому что он по собственной инициативе провел встречу с Трампом. Он пытался объяснить ситуацию в Украине. Такой голос очень ценен, потому что у него есть авторитет, признание и коммуникация с коллегами из Республиканской партии», – сказала Стефанишина.

Она считает, что своими действиями Джонсон пытается создать поле для дискуссии.

«Он имеет право на свое мнение. Он действует в лучших интересах Украины и может себе такое позволить, потому что знает позицию нашего президента и позицию украинцев», – подчеркнула вице-премьер.

Как известно, на прошлой неделе Борис Джонсон встречался с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом, после чего опубликовал в Daily Mail колонку о своем видении «мирного соглашения» между Украиной и рф.

В частности, бывший премьер Британии считает, что путин будет вынужден отступить по крайней мере к тем границам, которые были фактически на момент полномасштабного вторжения 2022 года. После этого остальная Украина должна быть признана свободной и имеющей право присоединиться к ЕС и НАТО.

Он заявил, что у Украины сейчас есть миллион людей с оружием, которые уже хорошо научились пользоваться техникой НАТО и представляют собой самую эффективную силу против рф. Когда война закончится, нет никакой причины, почему бы украинским войскам не заменить часть из 70 000 американских военных, которые все еще находятся в Европе.

Джонсон заявил, что это позволит Трампу сэкономить деньги, вернуть своих военных домой, а европейцев подтолкнуть к тому, чтобы они больше выделяли на собственную оборону.

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