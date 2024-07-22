Борис Джонсон діє з власної ініціативи, — у Кабміні прокоментували «мирний план» експрем’єра Британії

Ольга Стефанішина прокоментувала пропозиції Джонсона, які нібито можуть бути використані «для припинення війни в Україні».

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина прокоментувала «мирний план» колишнього прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

За її словами, «мирні пропозиції» Джонсона відображають його власні погляди.

«Ми маємо цінувати його сміливість, тому що він з власної ініціативи провів зустріч із Трампом. Він намагався пояснити ситуацію в Україні. Такий голос дуже цінний, тому що він має авторитет, визнання і комунікацію з колегами з Республіканської партії», – сказала Стефанішина.

Вона вважає, що своїми діями Джонсон намагається «створити поле для дискусії».

«Він має право на свою думку. Він діє в найкращих інтересах України і може собі таке дозволити, бо знає позицію нашого президента і позицію українців», – наголосила віцепрем'єрка.

Як відомо, минулого тижня Борис Джонсон зустрічався з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом, після чого опублікував у Daily Mail колонку про своє бачення «мирної угоди» між Україною та рф.

Зокрема, колишній прем’єр Британії вважає, що путін буде змушений відступити принаймні до тих кордонів, які були фактичні на момент повномасштабного вторгнення 2022 року. Після цього решта України повинна бути визнана вільно та такою, що має право приєднатися до ЄС і НАТО.

Він заявив, що Україна наразі має мільйон людей зі зброєю, які вже добре навчились користуватись технікою НАТО і являють собою найефективнішу силу проти рф. Коли війна закінчиться, немає жодної причини, «чому б українським військам не замінити частину з 70 000 американських військових, які все ще перебувають в Європі».

Джонсон заявив, що це дозволить Трампу заощадити гроші, повернути своїх військових додому, а європейців підштовхнути до того, щоб вони виділяли більше на власну оборону.

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