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БЕБ припинило роботу 8 нелегальних АЗС на Київщині

07:00, 23 липня 2024
За інформацією БЕБ, контрафактний бензин та дизель продавали через мережу автозаправних станцій на території Києва та області.
БЕБ припинило роботу 8 нелегальних АЗС на Київщині
Джерело фото: БЕБ
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Детективи Бюро економічної безпеки України повідомили про припинення незаконної діяльністі з виготовлення бензину та дизелю на території Київської області.

Як пишуть у БЕБ, під час досудового розслідування детективи БЕБ встановили, що протягом 2023-2024 років група осіб організувала незаконне виготовлення підакцизних товарів з нафтопродуктів невідомого походження.

Контрафактний бензин та дизель продавали через мережу автозаправних станцій на території Києва та області.

У БЕБ зазначають, що АЗС працювали без будь-яких дозвільних документів та необхідних ліцензій.

За результатами проведених обшуків співробітники БЕБ виявили та вилучили ⁠10 наземних резервуарів з паливно-роздавальними колонками, ⁠понад 2 тис. л бензину марки А-95, майже 500 л дизпалива, мобільні телефони з листуванням та чорнові записи щодо незаконного зберігання та продажу пального, понад 150 тис. грн готівкою.

Орієнтовна вартість вилученого становить понад 4,5 млн грн.

Аби встановити відповідність пального вимогам ДСТУ, співробітники Бюро ⁠відібрали його зразки для направлення до експертної установи. Наразі триває досудове розслідування.

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